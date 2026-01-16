Die Vonovia-Aktie zeigt sich zwar leicht erholt und notiert wieder bei 25,45 Euro, doch die Chartsituation bleibt angespannt. Zusätzlich sorgt eine Analystenabstufung beim Wettbewerber LEG Immobilien für Gegenwind im Sektor. Sollten Anleger auch weiter Vorsicht walten lassen?Die Aktie von Vonovia bleibt trotz einer kleinen Erholung im gestrigen Handel angeschlagen. Zwar ist der Kurs zuletzt wieder auf 25,45 Euro gestiegen, die Chartsituation bleibt jedoch angespannt. Zusätzlich dürfte heute eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär