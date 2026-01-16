The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2026
ISIN Name
XS2105772201 HEIMST.BOST. 20/26 MTN
DE000LB13GF9 LBBW STUFENZINS 20/26
FR0013478252 ARKEMA 20/UND. FLR
US471048AR97 JAP BK INT 2026 DTC
XS2557526006 THERMO FISH. 22/26
XS2432286974 FOOD SER.PR. 22/27 REGS
DE000HLB4033 LB.HESS.THR. IHS 21/26
XS2289587862 EIB 21/26 FLR MTN REGS
US683234AS74 ONTARIO PROV 21/26
