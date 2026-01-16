Der US-Autokonzern Ford spricht laut Wall Street Journal mit BYD über den Bezug von Batterien für Hybridmodelle. Hintergrund sind schwächelnde E-Auto-Verkäufe und der strategische Fokus auf günstigere Antriebe. Detroit sucht neue Antworten auf den Wandel der Elektromobilität. Der US-Autokonzern Ford befindet sich nach Informationen des Wall Street Journal in Gesprächen mit dem chinesischen Autobauer BYD über den Kauf von Batterien für Hybridfahrzeuge. Die Verhandlungen sind demnach noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de