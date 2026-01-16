Die Rohstoffanalysten von TD Securities haben sich im Silbermarkt erneut verschätzt. Bereits zum zweiten Mal seit Oktober wurde die kanadische Bank aus einer Short-Position gedrängt. Wie das Internetportal kitco.com mitteilte, wurde der erst eine Woche zuvor eröffnete Short-Trade mit einem Verlust von rund 606.000 US-Dollar geschlossen, nachdem der Stop-Loss bei 93,15 US-Dollar je Unze ausgelöst wurde. Zuvor waren die März-Futures für Silber auf ein neues Rekordhoch von 93,70 US-Dollar gestiegen.Eingegangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
