DOW JONES--Der deutsche Wohnungsbau zeigt im Herbst 2025 deutliche Erholungszeichen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im November deutschlandweit 20.100 Wohnungen zum Bau genehmigt. Dies entspricht einem Anstieg von 12,5 Prozent oder 2.200 Genehmigungen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Besonders kräftig legte dabei der Bereich der Neubauten zu. Hier stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen um 12,4 Prozent auf insgesamt 16.300 Einheiten. Parallel dazu gewinnt auch die Schaffung von Wohnraum in bereits bestehenden Gebäuden an Bedeutung: Durch Umbaumaßnahmen wurden 3.800 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch in der längerfristigen Betrachtung festigt sich dieser Aufwärtstrend. Im gesamten Zeitraum von Januar bis November 2025 summierte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen auf 215.500. Damit liegt das Genehmigungsniveau um 11,3 Prozent beziehungsweise 21.900 Wohnungen über dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

January 16, 2026

