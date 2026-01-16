© Foto: Samuel Corum - newscomDie geplanten Reformen für Kreditkarten könnten den Markt aufrütteln und die großen Banken ins Visier nehmen. Doch ist es wirklich ein Sieg für die Verbraucher oder bloß ein politisches Manöver?Donald Trump, der für seine polarisierenden Entscheidungen bekannt ist, überrascht erneut - diesmal mit einer Agenda, die große Banken und Kreditkartenunternehmen ins Visier nimmt. Doch was steckt hinter seinen jüngsten Vorschlägen, die Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent zu deckeln und die Interchange-Gebühren zu reduzieren? Ist er wirklich der neue Robin Hood, der die US-Verbraucher vor überhöhten Zinsen rettet? Oder handelt es sich um eine politische Show? Die Maßnahmen, die Trump vorantreibt, …Den vollständigen Artikel lesen
