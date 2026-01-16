Die Handelswoche vom 19. bis 23. Januar hält zahlreiche wichtige Termine für Anleger bereit.Die neue Handelswoche wird zum globalen Stimmungstest: Frühindikatoren aus China, Inflationsdaten aus Europa und zentrale US-Kennzahlen geben Hinweise auf die Belastbarkeit der Weltkonjunktur. Parallel liefern zahlreiche Großunternehmen von Volkswagen bis Intel wichtige Signale zur Ertragslage in einem herausfordernden Umfeld. Politische Akzente vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
