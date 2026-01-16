Freiburg/Caracas (ots) -Die Situation in Venezuela bleibt auch nach dem militärischen Eingreifen der USA nach dem Jahreswechsel sehr angespannt und vertieft die seit Jahren bestehende wirtschaftliche und soziale Not der Bevölkerung weiter. "Die Menschen in Venezuela sind äußerst verunsichert, sie sind erschöpft und stehen physisch wie mental vor dem Zusammenbruch", berichtet Jonas Brenner, Fachkraft von Caritas international in Bogotá/Kolumbien. "Die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht, erzählen mir die Kolleg_innen der Caritas Venezuela. Der Alltag der Bevölkerung, der ohnehin schon jahrelang vom Kampf um das Nötigste geprägt war, wird nun zusätzlich durch diese Unsicherheit erschwert."Es fehlt vor allem an Lebensmitteln, der Mangel an Treibstoffen und Strom führt zu weiteren Problemen. "Nach dem militärischen Eingreifen der USA kam es zunächst zu Hamsterkäufen, das hat sich mittlerweile gelegt", sagt Jonas Brenner. Dennoch sei die Versorgung der Bevölkerung kaum ausreichend und nicht annähernd gesichert. "Ich bin sehr froh, dass wir über die Caritas Venezuela den Menschen konkret helfen können. Die Caritas verteilt Nahrungsmittel über Suppenküchen. Dabei werden vor allem Mütter mangelernährte Kinder unterstützt. Diese Hilfe muss dringend ausgebaut werden."Die Caritas Venezuela, mit der Caritas international schon seit mehr als zehn Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeitet, ist im ganzen Land aktiv und gut vernetzt. "Sie zählt zu den ganz wenigen Organisationen, die landesweit nahezu uneingeschränkten Zugang zu den Gemeinden hat. Die Kolleginnen und Kollegen der Caritas sind Teil der Kommunen, besuchen und helfen in den Familien. Sie werden dabei von vielen Freiwilligen unterstützt. Neben den Engpässen bei Nahrungsmitteln besteht vor allem auch großer Bedarf an psychosozialer Hilfe", erklärt Brenner. "Die Menschen leiden unter dem großen Druck des täglichen Kampfes."Acht Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner sind in den vergangenen Jahren aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation ins Ausland, vor allem nach Kolumbien, geflohen. "Unklar ist, ob diese Menschen jetzt zurückkommen", sagt Brenner und warnt: "Viele von ihnen kämen unter prekären Umständen zurück und wären auf Hilfe angewiesen. Doch das Land ist darauf nicht vorbereitet."Wichtig wäre es daher, die gegenwärtig unsichere Situation durch verstärkte Hilfen zu stabilisieren. "Die Menschen in Venezuela brauchen wieder Perspektiven und einen festen Boden unter den Füßen."Jonas Brenner, Fachkraft von Caritas international in Bogotá/Kolumbien, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Caritas international bittet um Spenden mit dem Stichwort: VenezuelaCaritas internationalIBAN: DE88 8802 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXSozialBankwww.caritas-international.dePressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6197467