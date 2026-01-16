

16.01.2026

2025 liefert Porsche 279.449 Sportwagen an Kunden aus Sportwagen-Ikone 911 mit erneutem Auslieferungsrekord

Macan bleibt mit 84.328 Fahrzeugen stärkste Modellreihe

Ausbalancierte Absatzstruktur trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen Stuttgart. Bei einer über die einzelnen Vertriebsregionen ausbalancierten Absatzstruktur hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, 2025 weltweit insgesamt 279.449 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Im Vorjahreszeitraum waren es 310.718 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang von 10 Prozent. Oberste Prämisse ist ein wertorientierter Derivatemix. "Nach mehreren Rekordjahren liegen wir mit den Auslieferungen in 2025 unter dem Vorjahresniveau. Diese Entwicklung entspricht unseren Erwartungen und ist auf Angebotslücken beim 718 und Macan Verbrenner, die anhaltend schwächere Nachfrage nach exklusiven Produkten in China sowie unsere wertorientierte Angebotssteuerung zurückzuführen", sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. "In 2025 haben wir unsere Kundinnen und Kunden mit großartigen Fahrzeugen begeistert - so zum Beispiel dem 911 Turbo S mit T-Hybrid-Antrieb." Die Resonanz auf den Ende 2025 erfolgten Verkaufsstart des Cayenne Electric zeige zudem - so Becker -, dass Porsche mit seinen innovativen und hoch performanten Produkten die Kundenerwartungen treffe. Mit 84.328 Auslieferungen war der Macan die meistverkaufte Modellreihe. Nordamerika bleibt mit 86.229 Auslieferungen die größte Vertriebsregion. Der Wert entspricht dem Vorjahresniveau. Porsche hat sich im Jahr 2025 neu aufgestellt und zukunftsweisende strategische Produktentscheidungen getroffen. Der Auslieferungsmix in 2025 unterstreicht, dass der Sportwagenhersteller mit seiner Ausweitung des Antriebsdreiklangs - Verbrenner, Plug-in-Hybrid, vollelektrisch - konsequent den weltweiten Kundenwünschen folgt. 2025 waren 34,4 Prozent der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge elektrifiziert (+ 7,4 Prozentpunkte). Diese unterteilen sich in 22,2 Prozent vollelektrische Fahrzeuge und 12,1 Prozent Plug-in-Hybride. Damit liegt der globale Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am oberen Ende des ausgegebenen Zielkorridors von 20 bis 22 Prozent für das Jahr 2025. In Europa wurden 2025 erstmals mehr elektrifizierte Fahrzeuge als reine Verbrenner ausgeliefert (57,9 Prozent Elektrifizierungsanteil), dabei war jedes dritte Fahrzeug vollelektrisch. Gleichzeitig setzt der 911 als Verbrenner und T-Hybrid mit weltweit 51.583 Auslieferungen eine neue Bestmarke. Bei den viertürigen Modellen Panamera und Cayenne dominieren die Plug-in-Hybrid-Derivate die Auslieferungsstatistik. Nordamerika bleibt größte Vertriebsregion Mit 86.229 Auslieferungen bleibt Nordamerika analog 2024 die größte Vertriebsregion. Nach Rekordauslieferungen in 2024 rangiert die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte ebenfalls weitgehend auf Vorjahresniveau. Hier wurden 54.974 Fahrzeuge (-1 Prozent) an Kunden ausgeliefert. In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche bis Ende des Jahres 66.340 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 29.968 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen - ein Minus von 16 Prozent. Ursache für den Rückgang in beiden Regionen sind unter anderem Angebotslücken beim 718 und Macan Verbrenner, aufgrund von EU-Vorschriften zur Cybersicherheit. In China wurden 41.938 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-26 Prozent). Wesentliche Gründe für den Rückgang bleiben die herausfordernden Marktbedingungen vor allem im Luxussegment sowie der insbesondere bei vollelektrischen Modellen sehr intensive Wettbewerb im chinesischen Markt. Der Fokus von Porsche liegt weiterhin auf einem wertorientierten Absatz. Macan ist die volumenstärkste Modellreihe Vom Macan wurden 84.328 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (+2 Prozent). Über die Hälfte davon (45.367 Fahrzeuge) entfallen auf die vollelektrische Variante. Parallel wird in den meisten Märkten außerhalb der EU weiterhin der Macan mit Verbrennungsmotor angeboten. Von ihm wurden 38.961 Einheiten ausgeliefert. Der Panamera wurde bis Ende Dezember 27.701 Mal ausgeliefert (-6 Prozent). Von der Sportwagen-Ikone 911 wurden bis Ende Dezember 51.583 Fahrzeuge ausgeliefert (+1 Prozent). Damit erzielt der 911 erneut einen Auslieferungsrekord. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 18.612 Auslieferungen. Das sind 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist der Auslauf der Modellreihe. Die Produktion wurde im Oktober 2025 eingestellt. Vom Taycan wurden 16.339 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (-22 Prozent). Hauptgrund ist der verlangsamte Hochlauf der Elektromobilität. Der Cayenne wurde 80.886 Mal in Kundenhand übergeben. Dies entspricht einem Rückgang von 21 Prozent und ist unter anderem auf Nachholeffekte im Vorjahr zurückzuführen. Der neue vollelektrische Cayenne feierte im November seine Weltpremiere und wird ab dem Frühjahr in den ersten Märkten an Kunden übergeben. Er wird künftig parallel zum Modell mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten. Mit Blick nach vorn sagt Matthias Becker: "Auch in 2026 haben wir einen klaren Fokus: Wir wollen Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie 'value over volume' aussteuern. Gleichzeitig planen wir unser Volumen für das Jahr 2026 infolge des Produktionsauslaufs von 718 und Macan mit Verbrennungsmotor realistisch." Parallel investiere Porsche konsequent in den Antriebsdreiklang und werde seine Kundinnen und Kunden auch 2026 mit einzigartigen Sportwagen begeistern. Ein wichtiger Baustein ist dabei der Ausbau des Individualisierungsprogramms - sowohl im Bereich der Exclusive Manufaktur als auch beim Sonderwunsch-Programm. Damit trägt das Unternehmen dem stetig steigenden Individualisierungswunsch seiner Kunden Rechnung. Porsche

Auslieferungen Januar - Dezember 2024 2025 Differenz Weltweit 310.718 279.449 -10% Deutschland 35.858 29.968 -16% Nordamerika 86.541 86.229 0% China 56.887 41.938 -26% Europa (ohne Deutschland) 75.899 66.340 -13% Übersee- und Wachstumsmärkte 55.533 54.974 -1%







