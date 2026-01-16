Die Transaktion wird dazu beitragen, ein neues Geschäftsmodell für das Internet zu etablieren, bei dem Originalinhalte in hochwertige, KI-fähige Daten umgewandelt werden und ein transparenter Werteaustausch im KI-Zeitalter ermöglicht wird

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute die Übernahme von Human Native bekannt einem Marktplatz für KI-Daten, der Kreative und KI-Entwickler miteinander verbindet. Durch diesen Schritt wird es für KI-Entwickler einfacher und schneller, die von ihnen benötigten Inhalte zu finden und darauf zuzugreifen. Gleichzeitig können Content-Ersteller und Publisher die Bereitstellung ihrer Daten für zahlungswillige KI-Unternehmen optimieren. Mit dem Know-how des Human Native-Teams wird Cloudflare seine Vision einer KI-gesteuerten Internetwirtschaft schneller umsetzen und Kreativen ermöglichen, ihre bestehenden Inhalte in indexierbare, wertvolle Daten zu verwandeln und diese effektiv zu bepreisen und zu monetarisieren.

Der Erfolg der KI-Branche hängt maßgeblich vom Zugang zu hochwertigen Inhalten für Training und Inferenz ab. Dies stellt Content-Eigentümer vor eine kritische Entscheidung, da sie nun angesichts der Nachfrage nach ihren Daten ihre eigenen KI-Strategien definieren müssen. Sie haben die Wahl, ihre Inhalte vollständig zu sperren, sie speziell für KI zu optimieren oder sie zu einem fairen Preis zum Kauf anzubieten, der ihren Wert für KI-Nutzer und die Gesellschaft angemessen widerspiegelt. Cloudflare setzt sich dafür ein, Entwicklern die erforderlichen Tools an die Hand zu geben, um all diese Optionen zu unterstützen. Konkret wird Human Native dem Unternehmen dabei helfen, die erforderlichen Tools zur Erstellung von Inhalten zu entwickeln, damit KI-Entwickler verlässliche, hochwertige Daten über faire und transparente Kanäle finden, abrufen und erwerben können.

"Content-Ersteller sollten die uneingeschränkte Kontrolle über ihre Arbeit haben ganz gleich, ob sie für Menschen schreiben oder für KI optimieren möchten", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Im vergangenen Jahr haben wir Publishern und Entwicklern die Tools zur Verfügung gestellt, mit denen sie selbst bestimmen können, welche Bots auf ihre Inhalte zugreifen dürfen. Unser eigentliches Ziel besteht jedoch in der Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells, das den Anforderungen der nächsten Phase des Internets standhält. Das Team von Human Native wird uns helfen, die nächste Phase zu beschleunigen und die nötigen Tools zu entwickeln, mit denen Inhalte über transparente Kanäle gefunden, bewertet und erworben werden können. Mit dieser Übernahme verfolgen wir das Ziel, die Grundlagen für ein langlebiges, offenes Internet zu schaffen."

Human Native wurde 2024 gegründet und wird von den führenden britischen Risikokapitalgebern LocalGlobe und Mercuri unterstützt. Das Unternehmen widmet sich der Förderung einer gerechteren und transparenteren Beziehung zwischen Content-Erstellern und KI-Unternehmen. Das Team verfügt über eine umfassende Expertise aus dem Technologie- und Mediensektor. Unter den Teammitgliedern befinden sich erfahrene Fachleute von Unternehmen wie DeepMind, Google, Figma und Bloomberg, die Cloudflare dabei unterstützen werden, Tools bereitzustellen, mit denen Kreative ihre Inhalte für eine faire, einfache und optimierte KI-Nutzung strukturieren können.

"Wir haben Human Native mit dem Ziel gegründet, generative KI aus ihrer Napster-Ära herauszuführen. Unserer Überzeugung nach gebührt den Content-Erstellern Kontrolle, Vergütung und Anerkennung, wenn ihre Inhalte für KI-Produkte verwendet werden. Auf diese Weise wird eine angemessene Vergütung für die Rechteinhaber gewährleistet und zugleich eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung ermöglicht", erläutert Dr. James Smith, Mitbegründer und CEO von Human Native. "Unsere Gespräche mit Cloudflare mit Matthew und dem gesamten Team haben deutlich gezeigt, dass unsere Werte und Ziele perfekt übereinstimmen. Wir teilen dieselbe Vision, und gemeinsam haben wir die Chance, Lösungen im Internetmaßstab bereitzustellen."

"Hochwertige Daten sind der Schlüssel zu einer echten Differenzierung beim Einsatz von KI", betont Ziv Reichert, Partner bei LocalGlobe. "James und Jack Galilee haben eine Infrastruktur aufgebaut, mit der KI-Teams wertvolle Daten im Internet finden und auf diese zugreifen können, während Datenbesitzer diese nahtlos verfügbar machen, bewerten und monetarisieren können. Wir sind sehr gespannt darauf, zu erleben, wie sie dieses Vorhaben mit Cloudflare fortsetzen werden."

"Bei Mercuri investieren wir an der Schnittstelle zwischen Medien und KI. Dieses Konzept wurde von Human Native von Anfang an verfolgt", kommentiert Alan Hudson, Founding General Partner bei Mercuri. "Bei unserer ersten Investition vor zwei Jahren waren für uns zwei Dinge klar: Es besteht ein dringender Bedarf, die Urheber ihrer Daten fair zu vergüten, und es ist unerlässlich, dass die KI mit hochwertigen, ethisch einwandfreien Daten weiterentwickelt wird. Inzwischen sind wir von diesen Grundsätzen noch fester überzeugt. Wir freuen uns darauf, zu erfahren, wie das Team von Human Native diese Mission in Partnerschaft mit Cloudflare vorantreiben wird."

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und beinhalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen daran zu erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "vermuten", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung explizit oder implizit enthalten sind, umfassen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Effektivität der Pay-Per-Crawl-Lösung von Cloudflare und anderer Produkttechnologien sowie zu den Produkten und Technologien von Human Native, zu den Vorteilen für Cloudflare-Kunden durch die Verwendung von Cloudflare Pay Per Crawl und anderer Produkttechnologien sowie zu den Produkten und Technologien von Human Native, den Zeitpunkt, zu dem Cloudflare Pay Per Crawl und die Produkte und Technologien von Human Native sowie alle damit verbundenen Funktionen vollständig integriert und für alle aktuellen und potenziellen Kunden von Cloudflare allgemein verfügbar sein werden, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von Human Native durch Cloudflare, die Pläne und Ziele von Cloudflare für die Integration der Produkte und Technologien von Human Native in Cloudflare Pay Per Crawl sowie den Zeitpunkt dieser Integration, die technologische Entwicklung, zukünftige Geschäftstätigkeit, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie die Stellungnahmen des CEO und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts auf Form 10-Q, eingereicht am 30. Oktober 2025, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

