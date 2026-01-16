Anzeige
16.01.2026 09:18 Uhr
125 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, January 16

[16.01.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2941599081

27,243,590.00

EUR

0

280,712,851.09

10.3038

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2941599248

1,876,646.00

USD

0

19,654,844.95

10.4734

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2941599834

974,532.00

GBP

0

9,946,153.10

10.2061

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2994520851

14,893,216.00

USD

19,352.0000

155,450,565.83

10.4377

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2994520935

1,408,578.00

USD

0

14,225,606.64

10.0993

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2994521073

98,384.00

USD

0

1,009,849.31

10.2644

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2994521669

32,476.00

GBP

0

325,859.22

10.0338

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2941599164

132,824.00

EUR

0

1,333,977.71

10.0432

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU2941599594

20,000.00

CHF

0

200,609.87

10.0305

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

15.01.26

LU3218628298

2,300.00

MXN

0

465,272.08

202.2922


© 2026 PR Newswire
