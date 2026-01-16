Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 16
[16.01.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2941599081
27,243,590.00
EUR
0
280,712,851.09
10.3038
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,654,844.95
10.4734
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2941599834
974,532.00
GBP
0
9,946,153.10
10.2061
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2994520851
14,893,216.00
USD
19,352.0000
155,450,565.83
10.4377
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2994520935
1,408,578.00
USD
0
14,225,606.64
10.0993
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2994521073
98,384.00
USD
0
1,009,849.31
10.2644
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
325,859.22
10.0338
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2941599164
132,824.00
EUR
0
1,333,977.71
10.0432
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU2941599594
20,000.00
CHF
0
200,609.87
10.0305
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
15.01.26
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
465,272.08
202.2922