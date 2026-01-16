Datum der Anmeldung:
14.01.2026
Aktenzeichen:
B6-22/26
Unternehmen:
Kline Hill Partners GmbH, Zürich (CH) und Unigestion SA, Genf (CH); Erwerb von jeweils mehr als 25 % des Kapitals der NORD Rocky Funds GmbH & Co. KG, Hannover (D); (BestFit-Gruppe)
Produktmärkte:
Betrieb von Fitnessstudios
14.01.2026
Aktenzeichen:
B6-22/26
Unternehmen:
Kline Hill Partners GmbH, Zürich (CH) und Unigestion SA, Genf (CH); Erwerb von jeweils mehr als 25 % des Kapitals der NORD Rocky Funds GmbH & Co. KG, Hannover (D); (BestFit-Gruppe)
Produktmärkte:
Betrieb von Fitnessstudios
© 2026 Bundeskartellamt