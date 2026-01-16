Datum der Anmeldung:
14.01.2026
Aktenzeichen:
B3-26/26
Unternehmen:
Augenklinik Dr. Hoffmann GmbH, Braunschweig (Sanoptis Group); Mehrheitserwerb an sowie Kontrolle über Augenzentrum Dr. Berret MVZ GmbH, Mosbach
Produktmärkte:
ambulante Augenarztdienstleistungen
