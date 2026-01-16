Datum der Anmeldung:
12.01.2026
B5-25/26
Hoffmann / Gödde / Perschmann / Oltrogge Werkzeuge (Anteils- und Kontrollerwerb)
Handel mit Betriebseinrichtungen, Handel mit Handwerkzeugen Elektrowerkzeugen und Druckluftwerkzeugen, Handel mit Schutzausrüstung, Handel mit Spanntechnik Messtechnik Schleiftechnik , Handel mit Zerspanwerkzeugen
