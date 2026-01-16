Datum der Anmeldung:
08.01.2026
Aktenzeichen:
B1-22/26
Unternehmen:
Aktiengesellschaft für Steinindustrie, Kretz; Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH, Heidelberg/Gründung einer gemeinsam kontrollierten Unternehmung für puzzolanische Rohstoffe (Vulcano GmbH & Co. KG, Kretz)
Produktmärkte:
Puzzolan
