DOW JONES--Belastet von anhaltend schwachen Autoverkäufen vor allem in China hat Porsche im vergangenen Jahr erneut weniger Sportwagen verkauft. Wie der Konzern mitteilte, sanken die Auslieferungen um 10 Prozent auf 279.449 Fahrzeuge. In China verzeichnete der Fahrzeughersteller mit 41.938 Einheiten ein Absatzminus von 26 Prozent, was das Unternehmen auf die weiterhin schwierigen Marktbedingungen und den hohen Wettbewerb bei vollelektrischen Autos zurückführt.

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche im vergangenen Jahr 66.340 Fahrzeuge aus. Das waren 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 29.968 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen, das war ein Rückgang von 16 Prozent. Mit 86.229 Auslieferungen verharrte Nordamerika in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Insgesamt entspreche die Entwicklung den eigenen Erwartungen, so Vertriebsvorstand Matthias Becker laut Mitteilung. "Auch in 2026 haben wir einen klaren Fokus: Wir wollen Nachfrage und Angebot gemäß unserer Strategie 'value over volume' aussteuern", sagte der Manager. Ein konkretes Absatzziel nannte Porsche nicht.

January 16, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

