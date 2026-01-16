Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hamburg, 16. January 2026 Aramea Asset Management AG bei Apus Capital GmbH an Bord Hamburg, 15. Januar 2026 - Die Aramea Asset Management AG hat eine Beteiligung an der Apus Capital GmbH erworben. Mit diesem Schritt vertiefen beide Unternehmen ihre bereits seit vielen Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft und stellen die Zusammenarbeit auf eine neue, strategisch noch stärkere Basis. Aramea Asset Management und Apus Capital verbindet eine langjährige Kooperation, die von gegenseitigem Vertrauen, fachlicher Expertise und einer klaren gemeinsamen Ausrichtung geprägt ist. Die nun vollzogene Beteiligung unterstreicht den Anspruch beider Häuser, ihre Kräfte künftig noch enger zu bündeln und gemeinsam weiteres Wachstum zu realisieren. "Die Beteiligung ist ein konsequenter nächster Schritt in einer Partnerschaft, die sich über viele Jahre bewährt hat", erklärt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender von Aramea Asset Management. "Gemeinsam können wir unsere jeweiligen Stärken noch besser einsetzen und unser Angebot für Investoren gezielt weiterentwickeln." Auch Apus Capital sieht in der neuen Gesellschafterstruktur einen wichtigen Meilenstein: "Aramea ist seit vielen Jahren ein zentraler und verlässlicher Partner. Auf dem Fundament einer über 15-jährigen erfolgreichen Historie von Apus heben wir die bewährte Partnerschaft nun auf eine neue Stufe und schaffen die Basis für ein nachhaltiges weiteres Wachstum", so die geschäftsführenden Gesellschafter von Apus Capital Stefan Meyer und Uwe Schupp. Kontakt: Aramea Asset Management AG - www.aramea-ag.de

Über die Aramea Asset Management AG Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil. Über die Apus Capital GmbH Die Apus Capital GmbH ist eine inhabergeführte Frankfurter-Investment-Boutique, welche 2011 gegründet wurde. Mit einem Team mit langjähriger Erfahrung, kontinuierlichen Management-Kontakten und die Fokussierung auf fundamentale Unternehmensanalyse, werden die erfolgreichen Unternehmen von morgen identifiziert. Hierbei wird sich auf Unternehmen und Branchen konzentriert, deren Wertschöpfungsketten verstanden wird und welche sich als nachhaltig erweisen.



