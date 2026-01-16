Hamburg/Köln (ots) -
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen App-Award 2026. Ausgezeichnet werden Apps, die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen. Über die Preisträger in 48 Kategorien entschied eine Befragung mit 23.297 Kundenurteilen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).
Apps auf Smartphone und Tablet sind fester Bestandteil des Alltags und kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz - von Kommunikation und Arbeit bis hin zu Einkauf, Reisen, Fitness oder Finanzthemen. Der Deutsche App-Award macht sichtbar, welche Anwendungen sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Grundlage ist eine Verbraucherbefragung, in der aktiv genutzte Apps bewertet wurden.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Besonders das Angebot und die Leistung der Apps sorgen für Nutzerzufriedenheit. Vielfach positiv wird auch die Bedienungsfreundlichkeit bewertet, während der Kundenservice etwas kritischer gesehen wird. Insgesamt überwiegt ein gutes Qualitätsniveau, wobei zwölf der 48 Kategorien im Durchschnitt sogar ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der App-Markt wächst rasant, deshalb wird Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger. Dieser Award zeigt, welche Anwendungen sich im Alltag bewähren und echten Nutzen bieten."
In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Apps in den Bereichen Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Funktionen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der App, Usability beim Nutzungseinstieg, Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Anfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Außerdem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer in das Ergebnis einbezogen. Die Befragten konnten nur jene Apps bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten. Es gingen 23.297 Kundenurteile ein. In die finale Analyse gelangten 344 Apps, die in der Befragung eine ausreichend hohe Zahl an Bewertungen erreichten.
Preisträger "Deutscher App-Award 2026"
(alphabetische Reihenfolge)
Finanzen & Versicherungen
Banking-Apps: C24 Bank, ING, Targobank
Finanzbildungs-Apps: Finanztip, Investmate, Seasn
Steuer-Apps: Check24, WISO Steuer, Zasta
Versicherer-Apps (Allgemein): Barmenia, MeinCosmosDirekt, Meine SI Mobile (Signal Iduna)
Versicherer-Apps (Gesundheit): Allianz Gesundheit, Debeka Gesundheit, Generali Gesundheit
Fitness & Gesundheit
Fasten-Apps: Bodyfast, IF Intervallfasten 16:8 Fasten
Fitness-Community-Apps: Adidas Running, Nike Run Club, Teamfit
Krankenkassen-Apps: KKH Kaufmännische Krankenkasse, Mobil Krankenkasse, Techniker Krankenkasse
Online-Apotheken-Apps: Aponeo, Medpex, Shop-Apotheke
Schrittzähler-Apps: Apple Health, Fitbit, Samsung Health
Freizeit & Hobby
Apps für E-Books, Hörbücher, Podcasts: ARD Audiothek, Audible, Skoobe
Dating-Apps: Badoo, Joyce, Tinder
Freundschafts-Apps: Meetme, Meetup, Yubo
KI-Apps (Bilder/Fotos): Picsart, Vivid AI
Lotto-Apps: Lotto Baden-Württemberg, Toto-Lotto Niedersachsen, Westdeutsche Lotterie
Genuss & Lebensmittel
Express-Lieferservice-Apps (Lebensmittel): Mytime.de, Picnic
Food-Lieferservice-Apps: Lieferando.de, Restablo.de, Uber Eats
Getränkemärkte-Apps: Hol ab, Logo
Rezepte-Apps: Chefkoch, Dr. Oetker, KpntCook
Supermärkte-Apps: Aldi Nord, Edeka, Globus
Systemgastronomie-Apps: Five Guys, KFC, Nordsee
Lifestyle & Shopping
Cashback-Apps: Letyshops, Shoop, Shopback
Fashion-Shopping-Apps (Anbieter mit Filialen): Breuninger.com, C&A, New Yorker
Fashion-Shopping-Apps (Anbieter ohne Filialen): About You, Bonprix.de, Sheego
Marktplatz-Apps (Privatanbieter): Kleinanzeigen.de, Vinted
Schnäppchenportale-Apps: Dealdoktor, Kaufda, Schnäppchenfuchs
Service-Apps von Mobilfunkdiscountern: Lidl Connect, Otelo, Winsim
Vergleichsportale-Apps: Check24, Idealo, Keepa - Amazon Price Tracker
Mobilität & Reisen
Airline-Apps: Air France, KLM, Lufthansa
Camping-Stellplatz-Apps: Alpacacamping, Roadsurfer, VanSite Camping-Stellplätze
Flugpreis-Apps: Jetcost, Kayak, Momondo
Gebrauchtwagenportale-Apps: Autoscout24, Mobile.de
Hotelportale-Apps: Agoda, Booking.com, HRS
Reiseführer-Apps: Gastfreund, Get your guide, Marco Polo
Reiseportale-Apps: Ab-in-den-Urlaub.de, Expedia, Holidaycheck
Taxidienste-Apps: Sixt, Taxi Deutschland, Uber
Praktische Alltagshelfer
Haushaltsbuch-Apps: Finanzguru, MoneyControl
KI-Apps (Chat/Texte): ChatGPT, Google Gemini
Notfallhilfe-Apps: Erste Hilfe DRK, Malteser Erste Hilfe, Notfall-Hilfe
Paketdienste-Apps: DHL, DPD
Produkt-Scanner-Apps: INCI Beauty, Toxfox, Yuka
Sicherheits- und Notruf-Apps: Kommgutheim, Life360, Nora App
Wohnen, Leben & Arbeiten
Baumarkt-Apps: Globus Baumarkt, Sonderpreis Baumarkt, Toom
Energieanbieter-Apps: E wie einfach, Octopus Energy, Vattenfall
Heizungshersteller-Apps: Brötje Heizung, Vaillant, Viessmann
Immobilienportale-Apps: Immoscout24, Immowelt
Jobbörsen-Apps: Indeed, Stepstone, Truffls
Möbel-Shopping-Apps: Ikea, Moebel.de, Poco
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6197501
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen App-Award 2026. Ausgezeichnet werden Apps, die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen. Über die Preisträger in 48 Kategorien entschied eine Befragung mit 23.297 Kundenurteilen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).
Apps auf Smartphone und Tablet sind fester Bestandteil des Alltags und kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz - von Kommunikation und Arbeit bis hin zu Einkauf, Reisen, Fitness oder Finanzthemen. Der Deutsche App-Award macht sichtbar, welche Anwendungen sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Grundlage ist eine Verbraucherbefragung, in der aktiv genutzte Apps bewertet wurden.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Besonders das Angebot und die Leistung der Apps sorgen für Nutzerzufriedenheit. Vielfach positiv wird auch die Bedienungsfreundlichkeit bewertet, während der Kundenservice etwas kritischer gesehen wird. Insgesamt überwiegt ein gutes Qualitätsniveau, wobei zwölf der 48 Kategorien im Durchschnitt sogar ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der App-Markt wächst rasant, deshalb wird Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger. Dieser Award zeigt, welche Anwendungen sich im Alltag bewähren und echten Nutzen bieten."
In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Apps in den Bereichen Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Funktionen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der App, Usability beim Nutzungseinstieg, Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Anfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Außerdem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer in das Ergebnis einbezogen. Die Befragten konnten nur jene Apps bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten. Es gingen 23.297 Kundenurteile ein. In die finale Analyse gelangten 344 Apps, die in der Befragung eine ausreichend hohe Zahl an Bewertungen erreichten.
Preisträger "Deutscher App-Award 2026"
(alphabetische Reihenfolge)
Finanzen & Versicherungen
Banking-Apps: C24 Bank, ING, Targobank
Finanzbildungs-Apps: Finanztip, Investmate, Seasn
Steuer-Apps: Check24, WISO Steuer, Zasta
Versicherer-Apps (Allgemein): Barmenia, MeinCosmosDirekt, Meine SI Mobile (Signal Iduna)
Versicherer-Apps (Gesundheit): Allianz Gesundheit, Debeka Gesundheit, Generali Gesundheit
Fitness & Gesundheit
Fasten-Apps: Bodyfast, IF Intervallfasten 16:8 Fasten
Fitness-Community-Apps: Adidas Running, Nike Run Club, Teamfit
Krankenkassen-Apps: KKH Kaufmännische Krankenkasse, Mobil Krankenkasse, Techniker Krankenkasse
Online-Apotheken-Apps: Aponeo, Medpex, Shop-Apotheke
Schrittzähler-Apps: Apple Health, Fitbit, Samsung Health
Freizeit & Hobby
Apps für E-Books, Hörbücher, Podcasts: ARD Audiothek, Audible, Skoobe
Dating-Apps: Badoo, Joyce, Tinder
Freundschafts-Apps: Meetme, Meetup, Yubo
KI-Apps (Bilder/Fotos): Picsart, Vivid AI
Lotto-Apps: Lotto Baden-Württemberg, Toto-Lotto Niedersachsen, Westdeutsche Lotterie
Genuss & Lebensmittel
Express-Lieferservice-Apps (Lebensmittel): Mytime.de, Picnic
Food-Lieferservice-Apps: Lieferando.de, Restablo.de, Uber Eats
Getränkemärkte-Apps: Hol ab, Logo
Rezepte-Apps: Chefkoch, Dr. Oetker, KpntCook
Supermärkte-Apps: Aldi Nord, Edeka, Globus
Systemgastronomie-Apps: Five Guys, KFC, Nordsee
Lifestyle & Shopping
Cashback-Apps: Letyshops, Shoop, Shopback
Fashion-Shopping-Apps (Anbieter mit Filialen): Breuninger.com, C&A, New Yorker
Fashion-Shopping-Apps (Anbieter ohne Filialen): About You, Bonprix.de, Sheego
Marktplatz-Apps (Privatanbieter): Kleinanzeigen.de, Vinted
Schnäppchenportale-Apps: Dealdoktor, Kaufda, Schnäppchenfuchs
Service-Apps von Mobilfunkdiscountern: Lidl Connect, Otelo, Winsim
Vergleichsportale-Apps: Check24, Idealo, Keepa - Amazon Price Tracker
Mobilität & Reisen
Airline-Apps: Air France, KLM, Lufthansa
Camping-Stellplatz-Apps: Alpacacamping, Roadsurfer, VanSite Camping-Stellplätze
Flugpreis-Apps: Jetcost, Kayak, Momondo
Gebrauchtwagenportale-Apps: Autoscout24, Mobile.de
Hotelportale-Apps: Agoda, Booking.com, HRS
Reiseführer-Apps: Gastfreund, Get your guide, Marco Polo
Reiseportale-Apps: Ab-in-den-Urlaub.de, Expedia, Holidaycheck
Taxidienste-Apps: Sixt, Taxi Deutschland, Uber
Praktische Alltagshelfer
Haushaltsbuch-Apps: Finanzguru, MoneyControl
KI-Apps (Chat/Texte): ChatGPT, Google Gemini
Notfallhilfe-Apps: Erste Hilfe DRK, Malteser Erste Hilfe, Notfall-Hilfe
Paketdienste-Apps: DHL, DPD
Produkt-Scanner-Apps: INCI Beauty, Toxfox, Yuka
Sicherheits- und Notruf-Apps: Kommgutheim, Life360, Nora App
Wohnen, Leben & Arbeiten
Baumarkt-Apps: Globus Baumarkt, Sonderpreis Baumarkt, Toom
Energieanbieter-Apps: E wie einfach, Octopus Energy, Vattenfall
Heizungshersteller-Apps: Brötje Heizung, Vaillant, Viessmann
Immobilienportale-Apps: Immoscout24, Immowelt
Jobbörsen-Apps: Indeed, Stepstone, Truffls
Möbel-Shopping-Apps: Ikea, Moebel.de, Poco
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6197501
© 2026 news aktuell