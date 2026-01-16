Hamburg/Köln (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen App-Award 2026. Ausgezeichnet werden Apps, die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen. Über die Preisträger in 48 Kategorien entschied eine Befragung mit 23.297 Kundenurteilen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).Apps auf Smartphone und Tablet sind fester Bestandteil des Alltags und kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz - von Kommunikation und Arbeit bis hin zu Einkauf, Reisen, Fitness oder Finanzthemen. Der Deutsche App-Award macht sichtbar, welche Anwendungen sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Grundlage ist eine Verbraucherbefragung, in der aktiv genutzte Apps bewertet wurden.Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Besonders das Angebot und die Leistung der Apps sorgen für Nutzerzufriedenheit. Vielfach positiv wird auch die Bedienungsfreundlichkeit bewertet, während der Kundenservice etwas kritischer gesehen wird. Insgesamt überwiegt ein gutes Qualitätsniveau, wobei zwölf der 48 Kategorien im Durchschnitt sogar ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der App-Markt wächst rasant, deshalb wird Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger. Dieser Award zeigt, welche Anwendungen sich im Alltag bewähren und echten Nutzen bieten."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Apps in den Bereichen Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Funktionen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der App, Usability beim Nutzungseinstieg, Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Anfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Außerdem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer in das Ergebnis einbezogen. Die Befragten konnten nur jene Apps bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten. Es gingen 23.297 Kundenurteile ein. In die finale Analyse gelangten 344 Apps, die in der Befragung eine ausreichend hohe Zahl an Bewertungen erreichten.Preisträger "Deutscher App-Award 2026"(alphabetische Reihenfolge)Finanzen & VersicherungenBanking-Apps: C24 Bank, ING, TargobankFinanzbildungs-Apps: Finanztip, Investmate, SeasnSteuer-Apps: Check24, WISO Steuer, ZastaVersicherer-Apps (Allgemein): Barmenia, MeinCosmosDirekt, Meine SI Mobile (Signal Iduna)Versicherer-Apps (Gesundheit): Allianz Gesundheit, Debeka Gesundheit, Generali GesundheitFitness & GesundheitFasten-Apps: Bodyfast, IF Intervallfasten 16:8 FastenFitness-Community-Apps: Adidas Running, Nike Run Club, TeamfitKrankenkassen-Apps: KKH Kaufmännische Krankenkasse, Mobil Krankenkasse, Techniker KrankenkasseOnline-Apotheken-Apps: Aponeo, Medpex, Shop-ApothekeSchrittzähler-Apps: Apple Health, Fitbit, Samsung HealthFreizeit & HobbyApps für E-Books, Hörbücher, Podcasts: ARD Audiothek, Audible, SkoobeDating-Apps: Badoo, Joyce, TinderFreundschafts-Apps: Meetme, Meetup, YuboKI-Apps (Bilder/Fotos): Picsart, Vivid AILotto-Apps: Lotto Baden-Württemberg, Toto-Lotto Niedersachsen, Westdeutsche LotterieGenuss & LebensmittelExpress-Lieferservice-Apps (Lebensmittel): Mytime.de, PicnicFood-Lieferservice-Apps: Lieferando.de, Restablo.de, Uber EatsGetränkemärkte-Apps: Hol ab, LogoRezepte-Apps: Chefkoch, Dr. Oetker, KpntCookSupermärkte-Apps: Aldi Nord, Edeka, GlobusSystemgastronomie-Apps: Five Guys, KFC, NordseeLifestyle & ShoppingCashback-Apps: Letyshops, Shoop, ShopbackFashion-Shopping-Apps (Anbieter mit Filialen): Breuninger.com, C&A, New YorkerFashion-Shopping-Apps (Anbieter ohne Filialen): About You, Bonprix.de, SheegoMarktplatz-Apps (Privatanbieter): Kleinanzeigen.de, VintedSchnäppchenportale-Apps: Dealdoktor, Kaufda, SchnäppchenfuchsService-Apps von Mobilfunkdiscountern: Lidl Connect, Otelo, WinsimVergleichsportale-Apps: Check24, Idealo, Keepa - Amazon Price TrackerMobilität & ReisenAirline-Apps: Air France, KLM, LufthansaCamping-Stellplatz-Apps: Alpacacamping, Roadsurfer, VanSite Camping-StellplätzeFlugpreis-Apps: Jetcost, Kayak, MomondoGebrauchtwagenportale-Apps: Autoscout24, Mobile.deHotelportale-Apps: Agoda, Booking.com, HRSReiseführer-Apps: Gastfreund, Get your guide, Marco PoloReiseportale-Apps: Ab-in-den-Urlaub.de, Expedia, HolidaycheckTaxidienste-Apps: Sixt, Taxi Deutschland, UberPraktische AlltagshelferHaushaltsbuch-Apps: Finanzguru, MoneyControlKI-Apps (Chat/Texte): ChatGPT, Google GeminiNotfallhilfe-Apps: Erste Hilfe DRK, Malteser Erste Hilfe, Notfall-HilfePaketdienste-Apps: DHL, DPDProdukt-Scanner-Apps: INCI Beauty, Toxfox, YukaSicherheits- und Notruf-Apps: Kommgutheim, Life360, Nora AppWohnen, Leben & ArbeitenBaumarkt-Apps: Globus Baumarkt, Sonderpreis Baumarkt, ToomEnergieanbieter-Apps: E wie einfach, Octopus Energy, VattenfallHeizungshersteller-Apps: Brötje Heizung, Vaillant, ViessmannImmobilienportale-Apps: Immoscout24, ImmoweltJobbörsen-Apps: Indeed, Stepstone, TrufflsMöbel-Shopping-Apps: Ikea, Moebel.de, PocoVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv 