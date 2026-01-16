Die aktuelle Kältewelle in vielen Teilen Europas und auch die jüngsten geopolitischen Entwicklungen haben den Preis für europäisches Erdgas wieder nach oben getrieben. Innerhalb einer Woche hat er sich um etwa 20 Prozent verteuert. In Amsterdam wurde der Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas am Freitag bei 34,30 Euro je Megawattstunde gehandelt.Das ist der höchste Preis seit dem vergangenen August. Davon profitiert natürlich der größte westeuropäische Gasproduzent Equinor. Die Anteilscheine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
