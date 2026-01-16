Anzeige
Dow Jones News
16.01.2026 09:39 Uhr
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s)

DJ Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s) 

Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc (MSED LN) 
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s) 
16-Jan-2026 / 09:05 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 
 
DEALING DATE: 15-Jan-2026 
 
NAV PER SHARE: EUR: 158.6149 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 20899961 
 
CODE: MSED LN 
 
ISIN: LU1681047236 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=--------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1681047236 
Category Code: NAV 
TIDM:     MSED LN 
LEI Code:   549300BAK8X881YKGS43 
Sequence No.: 415134 
EQS News ID:  2261262 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2261262&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 03:05 ET (08:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
