Düsseldorf (ots) -- Düsseldorfer Bank zum zwanzigsten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet- Positiv bewertet wurden u.a. familienfreundliche Mitarbeiterleistungen- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einheiten der Bank gesuchtDas international etablierte "Top Employers Institute" hat in diesem Jahr wieder über 2.400 Top Employer in 131 verschiedenen Ländern ausgezeichnet. In Deutschland wurden 168 Organisationen zertifiziert. Die TARGOBANK zählt zum zwanzigsten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer Deutschland".Adrian Seligman, CEO des Top Employers Institute, erklärt: "Die Zertifizierung als Top Employer 2026 unterstreicht das kontinuierliche Engagement von TARGOBANK für die Schaffung eines exzellenten Arbeitsumfelds, das nachhaltige Geschäftsleistung ermöglicht. Die enge Verzahnung der HR-Strategie mit den Unternehmenszielen sowie der konsequente Fokus auf kontinuierliche Verbesserung zeigen die Wirkung der transformativen Personalpraktiken. Wir sind stolz darauf, TARGOBANK für seinen wichtigen Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt in Deutschland auszuzeichnen."Für TARGOBANK Personalchef Alexander Bohrer ist die erneute Auszeichnung ein Zeichen für die konstant starke Leistung der TARGOBANK als Arbeitgeberin: "Die Menschen in unserer Bank sind unser wichtigstes Kapital. Das Top Employer-Siegel zeigt, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen."Familienfreundliche BenefitsDas aktuelle Top-Employer-Ergebnis stellt eine neue Bestmarke für die Bank dar: In vielen Kategorien übertrifft sie die Benchmark deutlich, zum Beispiel bei der Förderung von Chancengleichheit, der Einbindung von Mitarbeitenden im Rahmen von Befragungen oder bei familienfreundlichen Mitarbeiterleistungen. Ein Beispiel für Letztere ist die Familienstartzeit, die die Bank 2024 eingeführt hat: Mitarbeitende bekommen bei der Geburt oder Adoption eines Kindes statt einem fünf Tage bezahlten Sonderurlaub. Seit 2025 gilt dies auch bei Trauerfällen. Positiv bewerteten die Tester auch die Finanzierung von Balkonkraftwerken für Beschäftigte (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-zahlt-balkonkraftwerke-fuer-beschaeftigte/): Die TARGOBANK hat 2024 erstmalig ein Sonderbudget bereitgestellt, um interessierten Mitarbeitenden die Kosten für eine solche private Mini-Solaranlage zu erstatten.Freie Stellen in allen Bereichen der BankDie TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein - sowohl in Voll- als auch in Teilzeit. Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an. Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten auf jobs.targobank.de.Über die Top Employer-AuszeichnungUnternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter*innen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen & Entwicklung, Vielfalt, Gleichberechtigung & Inklusion sowie Gesundheitsmanagement.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr