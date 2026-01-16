* Die Goldhausse wird weitergehen
* Zusätzlicher Fokus Rohstoffsektor
* Kaufen Sie diese Aktie
Liebe Leser,
das Börsenjahr 2026 läuft nun seit gut zwei Wochen, und es zeichnen sich schon jetzt hochinteressante Entwicklungen ab. Wird die spekulative Übertreibung im massiv überbewerteten Technologiesektor auf ein noch höheres Niveau anwachsen? Wie agiert die Fed, wie entwickelt sich die US-Wirtschaft? Und was passiert nun mit dem Ölpreis nach dem US-Überfall auf Venezuela?
Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl der Fragestellungen, die unser Team und mich persönlich jetzt umtreiben. Noch wichtiger für Sie als Anleger ist allerdings die Frage, welche Sektoren die besten Chance-Risiko-Verhältnisse für Aktionäre ausweisen und entsprechend hohe Kursgewinne versprechen.
