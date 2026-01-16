Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Polen hat zum Jahresauftakt 2026 eine neue Staatsanleihe (ISIN XS3268040964/ WKN A4ENPA) mit einem Kupon von 2,875% aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Das maximale Emissionsvolumen betrage 2 Milliarden Euro. Die Anleihe laufe bis 15. Januar 2031 und sei jährlich verzinslich. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. Januar 2027. Anleger könnten sich ab einer Stückelung von 1.000 Euro beteiligen. Die Rückzahlung erfolge am Laufzeitende zu 100%. Für die Bonität der polnischen Regierung würden S&P ein Rating von A, Moody's A2 und Fitch A- vergeben. Der Kurs der Anleihe notiere aktuell bei 99,62%. (Bonds weekly Ausgabe vom 15.01.2026) (16.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de