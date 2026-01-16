Neustadt an der Weinstrasse (ots) -Die Reise - The Journey LPS feat. Anne-Marie WaldeckAnne-Marie Waldeck ist eine internationale Schauspielerin, die in Film, Fernsehen und Theater tätig ist. Zu ihren jüngsten Rollen gehört die der Fruzsi in NCIS: Tony & Ziva (Paramount+), die von Collider als "Geheimwaffe" bezeichnet wurde, wobei die Figur als "ikonisch" beschrieben und von Variety für ihre humorvolle Darstellung und herausragende Präsenz gelobt wurde. Außerdem spielt sie die Hauptrolle der Ida Rego in Vienna Blood (BBC) unter der Regie des Oscar-Nominierten Robert Dornhelm. Als professionell ausgebildete Tänzerin und Sängerin arbeitet sie fließend in Deutsch, Englisch, Ungarisch, Rumänisch und Französisch und bringt ein starkes Gespür für Bewegung und Musikalität in ihre Charakterarbeit ein.Sie war mit dem Song Die Reise von LPS-Leo Philipp Schmidt bei der Biennale- den Internationalen Filmfestspielen von Venedig zu sehen.Hier sind einige Informationen über Anne-Marie.https://www.imdb.com/name/nm6411959/https://ots.de/vH0FTsDie Reise LPS feat. Anne-Marie WaldeckDer Song handelt von Wendepunkten im Leben und Entscheidungen, die unvermeidlich sind. Wenn man an einen Punkt gelangt, an dem man plötzlich erkennt, dass man den falschen Weg eingeschlagen hat, der Versuchung erlegen ist und nicht in der Lage war, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird einem klar, dass Veränderungen notwendig sind.Man begibt sich nun auf eine Reise um die Welt und zu sich selbst - man schaut nach innen und außen, gewinnt plötzlich Selbstvertrauen, Optimismus und Mut. Und wenn der geliebte Partner bereit ist, nimmt man ihn mit auf diese abenteuerliche Reise zu einem unbekannten Ziel.Du wirst die Freunde, die du zurückgelassen hast, als neuer Mensch wieder treffen, der zu sich selbst gefunden hat und mit sich im Reinen ist.Das Thema der Reise ist zeitlos, aber auch aktuell. Es beschreibt das Gefühl, sich unmerklich angepasst und dann den Verlockungen des Rampenlichts, dem Glanz der Scheinwerfer, erlegen zu haben und nicht mehr im Einklang mit sich selbst zu handeln. Es beschreibt auch, wie man, selbst wenn man sich auf den eigenen Weg gemacht hatte, immer wieder aus seiner eigenen Welt vertrieben wurde.Der mutige Schritt besteht darin, mit dem zu brechen und dagegen anzukämpfen, was einen negativ beeinflusst, bedroht und verführt, und schließlich seinem eigenen wahren Weg in eine abenteuerliche, unbekannte Zukunft zu folgen und die Welt mit Gefährten neu zu entdecken, die ebenfalls bereit sind, über sich selbst nachzudenken und sich zu befreien.Die Musik und die Texte sind fesselnd und lassen den Zuhörer seine eigene Stärke spüren und die Gewissheit, dass Veränderung gut und richtig ist und dass er nicht allein ist.Der Zuhörer wird ermutigt, wenn er selbst gerade Zweifel daran hat, wo er steht und womit er zu kämpfen hat, über sich selbst, aber auch über die Welt um ihn herum nachzudenken und die Kraft zu spüren, sich zu befreien, dem Unerwarteten eine Chance zu geben.Das ist die Botschaft dahinter.Mitwirkende:Musiker:Balu Rajendrakurup, Percussion - Dallas, TexasMax Solo, Gitarre - ZypernLarry Bjornson, Bass - KanadaSusan Wang, Klavier - USAOlga Holdorff, ViolineMitglieder von Berlins, Music, Ensemble, BerlinScott Ferguson Schlagzeug - Aufnahmen - Endmischung und Mastering KanadaChoreografie Carla OyaStyling - Taylor: Heike Katzenberger MannheimKamera: Lan Nonnemann, Alex Masshold, BerlinVideobearbeitung: Olaf Nohr BerlinKomponist, Texter: LPS al. Leo Philipp Schmidt,Location Meistersaal BerlinEmil Berliner Studios Berlin: Toningenieur Rainer Maillardhttps://www.youtube.com/watch?v=YrBZhyyAfyEhttps://open.spotify.com/intl-de/album/6BvbJ0VAAvMwciCD7q7BC8https://shop.valle-venia.de/products/different-wayshttps://www.amazon.de/Different-Ways-feat-Various-Artist/dp/B0CMJVQV2Mhttps://ots.de/p4ZInrPressekontakt:press@valle-venia.comOriginal-Content von: Valle Venia art & science, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61013/6197529