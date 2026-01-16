© Foto: DroneShieldDroneShield steigt in das Regierungs-Panel für Anti-Drohnen-Technik auf und rückt damit in Sichtweite möglicher Staatsabrufe. Das schürt neue Anlegerfantasie.Die Aktie von DroneShield ist am Freitag stark gestiegen, nachdem das Unternehmen bestätigt hat, dass es vom australischen Verteidigungsministerium in ein neues Beschaffungsprogramm für Anti-Drohnen-Technik aufgenommen wurde. DroneShield gehört dort nun zur Kategorie 2 der Anbieter, was bedeutet, dass die Regierung ihre Systeme einfacher und schneller anfordern kann. Ein garantierter Auftrag ist das noch nicht, aber der Zugang zu staatlichen Ausschreibungen wird deutlich erleichtert. Über das neue Panel kann das …Den vollständigen Artikel lesen
