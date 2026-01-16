München (ots) -Von Dialog bis Impro-Dramedy - die Programmhighlights 2026 im Ersten und in der ARD MediathekVon politischem Diskurs über große Live-Events bis zu mutiger Fiktion und crossmedialem Sport setzt die ARD 2026 im Programm klare Akzente - im Ersten und in der ARD Mediathek.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "2026 vereint die ARD große Lagerfeuermomente mit starken Streaming-Serien, Orientierung mit Unterhaltung, Verlässlichkeit mit Innovationskraft und liefert exzellente journalistische Qualität. Wir erzählen Geschichten, die berühren, ordnen ein, was bewegt, und schaffen Räume für Dialog - im Ersten wie in der ARD Mediathek."Dialog, der verbindet und Wahlen, die bewegenAuch 2026 setzt die ARD auf politischen Dialog mit Haltung und Nähe. Neben den drei etablierten Talkshows "Caren Miosga", "Maischberger" und "Hart aber fair" erweitert ein Townhall-Format mit Louis Klamroth (vier Ausgaben) das Angebot. Ziel ist es, Politik, Gesellschaft und Publikum noch enger zusammenzubringen und Dialog auf Augenhöhe zu ermöglichen.Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur: "Gerade in Wahlzeiten ist Orientierung entscheidend. Mit unserem engmaschigen Netz erfahrener Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten vor Ort bietet die ARD zu allen Landtagswahlen verlässliche Information, transparente Einordnung und Raum für unterschiedliche Perspektiven - auf allen Ausspielwegen."Im Ersten werden alle Landtagswahlen 2026 ab 17:45 Uhr ausführlich aus den jeweiligen Landeswahlstudios beobachtet und kommentiert. Außerdem gibt es eine verlängerte "tagesschau", ein "tagesthemen extra" sowie Diskussionsrunden bei "Caren Miosga". Zusätzlich sind Sonderformate aus den Bereichen Dokumentation und Reportage geplant.Mehr als Musik. Mehr Reality.Neun Songs, neun Acts und eine klangvolle Doppelmoderation: Beim "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" entscheiden am Samstag, 28. Februar, eine internationale Jury und ein Publikumsvoting, wer Deutschland im Mai zum 70. Jubiläum beim ESC in Wien vertritt. Barbara Schöneberger und Hazel Brugger führen erstmals gemeinsam durch die Live-Show - mit Humor, Haltung und ESC-Expertise.Außerdem baut die ARD ihr Reality-Angebot in der Mediathek weiter aus: Im Herbst 2026 kehren unter anderem die "Werwölfe" mit einer zweiten Staffel zurück.Dokumentationen, die begeistern und nachwirkenDie ARD steht auch 2026 für starke Dokus: Highlights sind unter anderem "No Angels - 25 Jahre WIR!" (AT), "September - 30 Tage im Herbst 2001" (AT) und "Spielfeld der Macht" (AT). Zum Jubiläum der No Angels begleitet ein ARD-Team Nadja, Jessica, Lucy und Sandy über ein Jahr und gewährt intime Einblicke in ihr heutiges Leben. "September - 30 Tage im Herbst 2001" erzählt erstmals international und vielstimmig vom 11. September, aus Sicht von Opfern, Entscheidern und den Attentätern. "Spielfeld der Macht" blickt auf die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: Ingo Zamperoni und Philipp Awounou fragen, was Donald Trump von diesem Mega-Event erwartet und wie das zu seinen Drohungen gegen die Nachbarländer passt.Fiktion von mutig bis monumentalVon Impro-Dramedy bis großes Kino für zu Hause: In der neuen Serie "Friesenjunkies" von und mit den "Kleinen Brüdern" Emil und Oskar Belton wird eine luxuriöse Sylter Entzugsklinik zum Zentrum skurriler Neurosen - nicht nur bei den Patient:innen, sondern auch bei den Therapeut:innen. Mit dabei sind u. a. Martin Brambach, Sylvie Meis und Peter Kurth. Gänsehaut garantiert die Neuverfilmung des Thriller-Klassikers "Mabuse" als Serie mit Friedrich Mücke, Tom Wlaschiha und Deleila Piasko in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten starten im Sommer 2026.Jeden Monat bietet die ARD Mediathek Serienhighlights wie "House of Yang", "Stardust Hotel" oder "Seelendorf" mit Moritz Bleibtreu sowie neue Staffeln von "Tage, die es nicht gab", "School of Champions" und "Oderbruch". Außerdem: das große Finale von "Babylon Berlin".Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek: "Die ARD Mediathek ist der Ort für serielles Erzählen in all seinen Facetten. 2026 bieten wir ein breites Spektrum an hochwertigen Serien - von mutigen neuen Stoffen bis zu erfolgreichen Fortsetzungen."Sport: vielfältig und crossmedialHandball-EM, Olympische Winterspiele, Paralympics, Fußball-WM, Tour de France und Tour de France Femmes, Die Finals, Leichtathletik-EM und Reit-WM: Die ARD lässt auch 2026 bei den großen Sportereignissen mitfiebern - live und on demand, auf allen Plattformen von Hörfunk über Social Media bis hin zu Streaming und TV.Das nächste Highlight sind die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, begleitet von prominenten Expertinnen und Experten, unter anderem Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt. 