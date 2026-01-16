SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026und Entwickler von gluestack, gab kürzlich Einblicke in seine Arbeit und wurde in einem technischen Artikel von Expo vorgestellt.

Die Publikation mit dem Titel "How I built a dev server completely in the browser" ("So habe ich einen Dev-Server komplett im Browser entwickelt") bietet eine eingehende Analyse der bahnbrechenden browser-nativen Architektur, die von GeekyAnts entwickelt wurde, um die Zukunft von Entwicklungsumgebungen voranzutreiben.

Indem sich GeekyAnts auf komplexe organisatorische Anforderungen und Produktinnovationen konzentriert, nimmt das Unternehmen weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Modernisierung von Legacy-Systemen ein. Der Artikel zeigt, wie unsere browserbasierten Infrastrukturentwicklungen weiterhin den Standard für das React Native-Ökosystem definieren.

Der vollständige technische Artikel, der den architektonischen Wandel hin zu Vorschau-Updates unter 100 ms und KI-gestützten Entwicklungs -Workflows detailliert beschreibt, kann direkt im Expo-Blog abgerufen werden:

[ Link zum Expo-Artikel ].

