16.01.2026 / 10:21 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.01.2026 Kursziel: 32,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick, Speck

Prelims 2025: Operatives Ergebnis übertrifft Guidance und Prognose



STEICO hat jüngst vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die umsatzseitig leicht unter, ergebnisseitig aber über unserer Prognose lagen.



[Tabelle]



Solider Jahresabschluss: Gemäß der ungeprüften Geschäftszahlen erzielte STEICO in 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. EUR (+1,8% yoy). Für Q4/25 impliziert dies Erlöse i.H.v. 91,3 Mio. EUR bzw. ein Wachstum von 7,1% yoy, das auch Nachholeffekte aus den brandbedingten Lieferverzögerungen vom letzten Sommer (vgl. Comment vom 22.07.2025) widerspiegeln dürfte. Ergebnisseitig übertraf STEICO mit einem FY-EBIT von 35,9 Mio. EUR unsere Prognose (34,0 Mio. EUR) sowie die eigene Zielbandbreite (30-35 Mio. EUR). Laut Unternehmen trugen hierzu neben Effizienzsteigerungen im operativen Bereich auch eine Versicherungsleistung im Zusammenhang mit dem Produktions-Störfall im Juni 2025 bei. Insgesamt liegt das Ergebnis auf Vorjahresniveau mit geringfügig geringerer EBIT-Marge. U.E. zeigt sich jedoch eine fortschreitende Gesundung der operativen Margeinfolge der Markterholung und erzielter Effizienzsteigerungen. So war das Vorjahresergebnis noch in besonderem Maße durch Erträge aus Währungssicherungsgeschäften (Euro/Polnischer Zloty; ca. 16,5 Mio. EUR) begünstigt, die sich nach H1/25 auf lediglich 5,1 Mio. EUR beliefen. Die vollständigen geprüften Finanzkennzahlen für 2025 wird STEICO voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte veröffentlichen. Vorab wird CFO Georg Faller die Equity Story am 05. Februar bei den 15. Hamburger Investorentagen präsentieren.



Anziehendes Wachstum in 2026 zu erwarten: Für 2026 sind wir weiterhin zuversichtlich,dass STEICO eine spürbare Wachstumsbeschleunigung erfährt. Zum einen sollte der marktseitige Rückenwind zunehmen, worauf auch die jüngsten Prognosedaten von EUROCONSTRUCT aus dem vergangenen November hindeuten. Diese gehen für STEICOs Kernregion Westeuropa (Umsatzanteil: >60%) nach zwei rückläufigen Baujahren 2023 (-0,7% yoy) und 2024 (-1,7% yoy) sowie einem Seitwärtsschritt in 2025 (+0,1% yoy) nun von einer deutlich anziehenden Bauleistung aus (2026: +2,3% yoy; 2027: +2,2% yoy). Zum anderen rechnen wir mit verstärkten Impulsen aus der Vertriebskooperation mit dem Mehrheitseigentümer Kingspan. Nicht zuletzt kündigte das Unternehmen an, ab 01. März Preiserhöhungen (MONe: +3-5%) vornehmen zu wollen.



Fazit: STEICO befindet sich u.E. auf Erholungskurs und dürfte in 2026 nahtlos darananknüpfen, was sich in der jüngsten Kursentwicklung jedoch noch überhaupt nicht zeigt (3M: +0,9%) und die Aktie nach wir vor unter Buchwert notieren lässt (KBV 2025e: 0,8x). Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 32,00 EUR.







