Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer Laufzeit bis Juli 2036 begibt die Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. eine festverzinsliche Unternehmensanleihe (ISIN XS3270897575/ WKN A4ENGE) im Volumen von 600 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden von einem jährlichen Zinssatz von 3,75% profitieren, der jeweils am 15. Juli ausgezahlt werde. Die Anleihe sei ab 1.000 Euro Nennbetrag handelbar und enthalte ein vorzeitiges Kündigungsrecht zugunsten des Emittenten. Der aktuelle Kurs liege bei 98,83% (Stand: 15.01.2026). Das Unternehmen werde von Moody's mit Baa2 und von S&P mit BBB bewertet - beide Ratings würden Investment Grade entsprechen. (Bonds weekly Ausgabe vom 15.01.2026) (16.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
