Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Inflation zeigt mit 2,1% im Dezember einen stabilen Trend auf, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.2025 habe die Inflation bei 2,5% gelegen und somit nur minimal höher als 2024. Um die Erfolge bei der Inflationsbekämpfung nicht zu gefährden, belasse Tschechien den Leitzins seit letztem Sommer stabil bei 3,5%. Davon profitiere auch die Tschechische Krone (CZK). Ordentliche Wachstumsraten (zuletzt im 3. Quartal 2,8%) und ein hohes Zinsniveau könnten im Jahresverlauf für eine weiterhin starke Krone sorgen. (16.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
