Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat die jüngsten Erfolge beim Rückgang der Inflation genutzt, um im Dezember den Leitzins erneut kräftig um 150 Basispunkte auf nun 38,00% zu senken, so die Analysten der DekaBank.Aktuelle Entwicklungen: Im Dezember sei die Inflationsrate von 31,1% auf 30,9% gefallen. Die Monatsveränderungsrate habe bei 0,9% gelegen. Dies sei der dritte Monat in Folge gewesen, in dem die Inflationsentwicklung - bezogen auf die Monatsveränderungsraten - mit den Inflationszielen der Notenbank vereinbar gewesen sei. Dass die Jahresveränderungsrate weiterhin deutlich darüber liege, sei auf die Entwicklung bis einschließlich September zurückzuführen. Die Notenbank setze weiterhin auf eine kontrollierte und schleichende Abwertung der Türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar, um den negativen Einfluss des Wechselkurses auf die Stabilität der Verbraucherpreise zu begrenzen und gleichzeitig eine reale Aufwertung zu verhindern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
