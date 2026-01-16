Am Freitag wollte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) das neue E-Auto-Förderprogramm des Bundes genauer vorstellen. Doch weniger als eine Stunde vor dem Start wurde der Termin verschoben - "um noch letzte Detail-Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung vornehmen zu können". Das hat das Bundesumweltministerium mitgeteilt. Statt am Freitagmorgen um 9:30 Uhr soll Schneider "das neue E-Auto-Förderprogramm", wie es bezeichnet wird, nun am Montag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net