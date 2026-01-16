DAX schwächer - Wall Street mit freundlichen Signalen

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen zum Ende der Woche vor allem geopolitische Unsicherheiten. Die angespannte Lage im Iran sorgt an den Märkten für Vorsicht, da eine mögliche Eskalation insbesondere die Energiemärkte treffen könnte. Konjunkturseitig bleibt es dagegen eher ruhig, größere Datenveröffentlichungen fehlen. Anleger nutzen die ruhige Makrolage daher vor allem zur Neubewertung der zuletzt stark gestiegenen Kurse sowie zur Positionsanpassung vor dem Wochenende.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co legt kräftig zu und steht klar im Mittelpunkt des Handels. Auslöser ist ein Übernahmeangebot des US-Konzerns Worthington Steel, der 11 Euro je Aktie bietet und dabei die Unterstützung des Großaktionärs Friedhelm Loh hat. Der Titel reagiert mit einem deutlichen Kurssprung, nachdem bereits seit Bekanntwerden der Gespräche im Dezember eine steile Aufwärtsbewegung eingesetzt hatte.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UG98EP
|8,14
|24516,238445 Punkte
|31,07
|Open End
|DAX
|Bear
|UN1XA1
|1,24
|25418,48455 Punkte
|212,79
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG35P3
|16,75
|26989,219687 Punkte
|15,14
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG93FE
|39,03
|29218,004882 Punkte
|6,49
|Open End
|Gold
|Bull
|UN304K
|13,88
|4446,565118 USD
|27,72
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Call
|UG2LSJ
|1,42
|26800,00 Punkte
|32,41
|20.03.2026
|TSMC Co.
|Call
|UG44MY
|5,24
|350,00 USD
|3,33
|13.01.2027
|AMD Inc.
|Call
|UG8EKR
|1,96
|230,00 USD
|5,49
|18.03.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN09LL
|14,62
|1120,00 EUR
|4,76
|17.06.2026
|Coinbase Global inc.
|Call
|UG3YXN
|3,55
|300,00 USD
|2,9
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Andritz AG
|Long
|UN2N9X
|18,29
|59,719313 EUR
|6
|Open End
|Intel Corp.
|Long
|HD7RJJ
|11,71
|36,248979 USD
|4
|Open End
|L'Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|6,99
|258,155948 EUR
|3
|Open End
|Qualcomm Inc.
|Long
|HD3402
|3,13
|107,621956 USD
|3
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG1ZDR
|1,18
|38,09013 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 10:20 Uhr;
