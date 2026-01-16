Anzeige
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial
onemarkets Blog
16.01.2026 10:49 Uhr
DAX schwächer - Wall Street mit freundlichen Signalen

Nach der jüngsten Rekordserie zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss ohne klare Richtung. Der DAX startet leicht schwächer in den Handel und bewegt sich nach dem starken Jahresauftakt zunächst seitwärts.

Im europäischen Umfeld präsentiert sich das Bild etwas stabiler, die Indizes halten sich nahe ihrer Vortagesniveaus. Von den internationalen Börsen kommt ein gemischtes Signal: In den USA deuten die Vorgaben auf eine freundliche Tendenz, insbesondere Technologiewerte werden im Plus erwartet. In Asien verlief der Handel dagegen richtungslos.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen zum Ende der Woche vor allem geopolitische Unsicherheiten. Die angespannte Lage im Iran sorgt an den Märkten für Vorsicht, da eine mögliche Eskalation insbesondere die Energiemärkte treffen könnte. Konjunkturseitig bleibt es dagegen eher ruhig, größere Datenveröffentlichungen fehlen. Anleger nutzen die ruhige Makrolage daher vor allem zur Neubewertung der zuletzt stark gestiegenen Kurse sowie zur Positionsanpassung vor dem Wochenende.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co legt kräftig zu und steht klar im Mittelpunkt des Handels. Auslöser ist ein Übernahmeangebot des US-Konzerns Worthington Steel, der 11 Euro je Aktie bietet und dabei die Unterstützung des Großaktionärs Friedhelm Loh hat. Der Titel reagiert mit einem deutlichen Kurssprung, nachdem bereits seit Bekanntwerden der Gespräche im Dezember eine steile Aufwärtsbewegung eingesetzt hatte.

Daimler Truck steht unter Druck, nachdem ein spürbarer Absatzrückgang im vergangenen Jahr gemeldet wurde. Vor allem die anhaltende Schwäche in Nordamerika belastet den Titel, da sich dort die Nachfrage deutlich schlechter entwickelte als in anderen Regionen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX Bull UG98EP 8,14 24516,238445 Punkte 31,07 Open End
DAX Bear UN1XA1 1,24 25418,48455 Punkte 212,79 Open End
X-DAX Bear UG35P3 16,75 26989,219687 Punkte 15,14 Open End
X-DAX Bear UG93FE 39,03 29218,004882 Punkte 6,49 Open End
Gold Bull UN304K 13,88 4446,565118 USD 27,72 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX Call UG2LSJ 1,42 26800,00 Punkte 32,41 20.03.2026
TSMC Co. Call UG44MY 5,24 350,00 USD 3,33 13.01.2027
AMD Inc. Call UG8EKR 1,96 230,00 USD 5,49 18.03.2026
ASML Holding N.V. Call UN09LL 14,62 1120,00 EUR 4,76 17.06.2026
Coinbase Global inc. Call UG3YXN 3,55 300,00 USD 2,9 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Andritz AG Long UN2N9X 18,29 59,719313 EUR 6 Open End
Intel Corp. Long HD7RJJ 11,71 36,248979 USD 4 Open End
L'Oréal S.A. Long HC19QY 6,99 258,155948 EUR 3 Open End
Qualcomm Inc. Long HD3402 3,13 107,621956 USD 3 Open End
Novo-Nordisk AS Long UG1ZDR 1,18 38,09013 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2026; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

