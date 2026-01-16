Hamburg (ots) -Die erste Runde der Tarifgespräche mit den Gewerkschaften Ver.di und DJV, der Tarifkommission aus dpa-Mitarbeitenden und dem Verhandlungsteam der Geschäftsführung fand gestern in Berlin statt. Dabei haben die Gewerkschaften ihre Kernforderung von einem Festbetrag von 350 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten bekräftigt.Diese Forderung, die weit über der Inflationsrate liegt, ordnet die dpa-Geschäftsführung wie folgt ein: Die wirtschaftliche Situation der dpa-Muttergesellschaft hängt direkt von der Lage bei unseren Kunden und Eigentümern im Kerngeschäft Medien ab. Die schwierige Lage der Branche und die massiven Herausforderungen sind allgemein bekannt. Den Vorschlag der Gewerkschaften, Tarifforderungen deutlich über der Inflationsrate durch eine allgemeine Anhebung der Bezugspreise bei den Kunden der dpa zu finanzieren, hat das Verhandlungsteam der dpa als unvereinbar mit der Realität am Markt zurückgewiesen. Die dpa-Geschäftsführung hat einmal mehr dargelegt, dass ein Tarifabschluss im Bereich der Inflationsrate machbar ist.Es ist erklärtes Ziel, in den laufenden Tarifverhandlungen eine Einigung zu erreichen, die die Interessen der Belegschaft, die allgemeine Marktsituation und die Gegebenheiten in den Häusern unserer Kunden in Balance bringt. Selbstverständlich muss das Verhandlungsergebnis die Stabilität des Unternehmens in dieser kritischen Umbruchphase der Branche stützen.Der erste Verhandlungstermin wurde seitens des dpa-Verhandlungsteams genutzt, um die Logik der Vorstellungen der Gewerkschaften und der innerbetrieblichen Tarifkommission kennenzulernen. Beim nächsten Verhandlungstermin am 5. Februar wird das Team der dpa ein spezifisches Angebot vorlegen.Über dpa: Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München). Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6197661