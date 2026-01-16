Geratherm Medical erweitert sein Lifestyle- und Gesundheitsportfolio durch den Erwerb einer 27,5%-Beteiligung an dem in München ansässigen Startup oooxygen Health GmbH. Die Partnerschaft beginnt im Januar 2026 und konzentriert sich auf den internationalen Vertrieb des COOODEX-Serums gegen Muskel- und Gelenkschmerzen. Dieser Schritt unterstützt Geratherms strategische Neuausrichtung von margenarmen klinischen Thermometern hin zu wachstumsstarken, verbraucherorientierten Gesundheitsprodukten. Dies folgt der MedTech-Investitionsstrategie des Unternehmens und dem Rahmen, der durch die Minderheitsbeteiligung an BIOThermare im Oktober 2024 vorgegeben wurde. Geratherm baut ein Portfolio skalierbarer, moderner Marken auf, die auf seinem globalen Vertriebsnetz basieren. Angesichts des frühen Entwicklungsstands von oooxygen Health wird die kurzfristige finanzielle Auswirkung voraussichtlich immateriell sein, was zu unveränderten Schätzungen, einem bestätigten DCF-basierten Kursziel von 6,00 EUR und einer weiterhin positiven Kaufempfehlung führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/geratherm-medical-ag
© 2026 mwb research