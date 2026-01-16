Coolbrook, ein Unternehmen für transformative Technologie und Ingenieurwesen, das sich darauf konzentriert, bedeutende Industriesektoren, wie "Petrochemie und Chemie", "Eisen und Stahl", Aluminium und Zement zu dekarbonisieren, wurde in die 2026 Global Cleantech 100 Liste der Cleantech Group aufgenommen. Diese jährliche Liste erkennt Unternehmen an, die gerüstet sind, marktreife Lösungen bereitzustellen, die eine sauberere, widerstandsfähigere globale Zukunft vorantreiben.

Der Bericht hebt Innovatoren hervor, die einige der dringendsten Umwelt- und Infrastrukturherausforderungen der Welt angehen. Der ergänzende Bericht stellt Ihnen Innovatoren, die bahnbrechende Technologien und Geschäftsmodelle voranbringen, um uns in die Lage zu versetzen, angesichts der immer größer werdenden Klima- und Umweltkrise zu handeln.

Nach einem von geopolitischen Verschiebungen und sich wandelnden Wirtschaftssignalen geprägten Jahr 2025 beginnt das globale Cleantech-Ökosystem das Jahr 2026 mit etwas größerer Gewissheit jedoch erhöhtem Wettbewerbsdruck. Das Wachstum konzentriert sich auf zwei dominante Themen: KI-Infrastruktur und kritische Mineralien

"Der 2026 Global Cleantech 100 Bericht erscheint zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Rund um den Globus treiben die Regierungen und Industrien Innovationen nicht mehr nur aus Effizienzgründen voran sie entwickeln Innovationen für eine größere Langlebigkeit. Die diesjährigen Preisträger spiegeln diesen Wandel wider", so Anthony DeOrsey, Research Manager bei Cleantech Group. "Unabhängig davon, ob sie kritische Mineralien sichern, das Netz stärken, industrielle Prozesse transformieren oder neuen Wert durch KI erschließen, definieren diese Unternehmen Resilienz neu", ergänzte er.

"Auf der prestigeträchtigen 2026 Global Cleantech 100 Liste Erwähnung zu finden ist eine unglaubliche Ehre", so Joonas Rauramo, CEO von Coolbrook. "Diese Anerkennung unterstreicht unsere langjährige Überzeugung, dass die Elektrifizierung der zukunftsweisende Weg für die Schwerindustrie ist, und bestätigt die Marktreife unserer bahnbrechenden Technologie. Während wir uns von der Innovation hin zum großflächigen Einsatz bewegen, bekräftigt diese Anerkennung unser Engagement, wirkungsvolle, wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu liefern, die die Schwerindustrie in die Lage versetzen, schnellstmöglich zu dekarbonisieren und den Übergang zu einer sauberen neuen Ära der Industrie zu vollziehen."

Ausgewählte Unternehmen werden vom 26. bis 28. Januar auf dem Cleantech Forum North America in San Diego (Kalifornien) geehrt. Diese Veranstaltung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit Innovatoren zu vernetzen und aufgehende Sterne der Branche auf die Liste zu setzen. Das Forum wird die neuesten Trends und bahnbrechenden Technologien präsentieren und die Zusammenarbeit in der Cleantech-Community fördern.

"Die diesjährige Global Cleantech 100 Liste spiegelt einen Markt im Wandel wider einen Markt, der disziplinierter, urteilsfähiger und letztendlich widerstandsfähiger wird.. Während die Anpassungsphase für einige Teile des Ökosystems schmerzhaft war, erleben wir auch bemerkenswerte Innovationsschübe als Reaktion auf neue Nachfragequellen, vom KI-gesteuerten Strombedarf bis hin zur Sicherheit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen", bemerkte Richard Youngman, CEO der Cleantech Group.

Das Global Cleantech 100 Programm läuft seit 2009 mit Unterstützung von Chubb, einem führenden Sach- und Unfallversicherer als Sponsor.

Über Coolbrook:

Coolbrook wird als Schlüsseltechnologie für die weltweite industrielle Dekarbonisierung gefeiert und ist ein Unternehmen für transformative Technologie und Ingenieurwesen, das sich zum Ziel gesetzt hat, wichtige Industriesektoren wie Petrochemie und Chemie, Eisen und Stahl sowie Zement zu dekarbonisieren. Die revolutionäre Rotationstechnologie von Coolbrook kombiniert Weltraumwissenschaft, Turbomaschinen und Verfahrenstechnik, um die Verbrennung fossiler Brennstoffe in allen wichtigen Industriezweigen zu ersetzen. Die Technologie hat zwei Hauptanwendungsbereiche: RotoDynamic Reactor (RDR) zur Erreichung einer 100 CO2-freien Olefinproduktion und RotoDynamic Heater (RDH) zur Bereitstellung kohlenstofffreier Prozesswärme für die Eisen- und Stahl-, Zement- und Chemieproduktion. Die RotoDynamic-Technologie hat das Potenzial, Temperaturen von 1700 °C zu erreichen und 2,4 Milliarden Tonnen (30 %) der jährlichen CO2-Emissionen in der Schwerindustrie zu reduzieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.coolbrook.com.

Über die Cleantech Group

Cleantech Group ist die führende Instanz für menschliche Intelligenz im Bereich globaler CleanTech-Innovationen. Durch die Verknüpfung unserer Intelligenz, proprietärer Daten und des globalen Netzwerks hat sich unser Unternehmen über 20 Jahre lang entwickelt, liefern wir Erkenntnisse, denen Sie vertrauen können und geben wir Ihnen Orientierung, die Sie umsetzen können.

