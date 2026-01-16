Washington schaltet im Rennen um kritische Rohstoffe einen Gang höher. Anfang Februar wollen die USA Außenminister zahlreicher Partnerstaaten zusammenholen, um die Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden und anderen Schlüsselmineralien spürbar zu senken.Bei dem für den 4. Februar geplanten Treffen soll es vor allem um eines gehen: Möglichst schnell Alternativen zu China aufbauen. Gastgeber dürfte US-Außenminister Marco Rubio sein. Auf der Agenda stehen neue Partnerschaften, Investitionen und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
