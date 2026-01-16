Bern/Zürich (ots) -Nach der Verschiebung der "Sports Awards" 2025 aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana ist das Ersatzdatum bekannt. Diese werden am Sonntag, 29. März 2026 nachgeholt und finden im gewohnten Rahmen statt. Die Livesendung wird ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2 ausgestrahlt.Die "Sports Awards" 2025 werden am Sonntag, 29. März 2026 nachgeholt. Dies haben die Verantwortlichen der SRG entschieden, nachdem der für den 4. Januar 2026 geplante Anlass aufgrund der tragischen Ereignisse in Crans-Montana verschoben worden war. Die "Sports Awards" finden im gewohnten Rahmen statt. Auch an der für die Wahlen relevanten Zeitspanne vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 wird nichts geändert.Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG: "Es war uns ein Anliegen, dass wir die "Sports Awards" 2025 verschieben und nicht komplett absagen müssen. Wir möchten allen Nominierten eine entsprechende Bühne bieten, denn sie haben in der relevanten Zeitspanne unglaubliche Leistungen vollbracht. Das Datum Ende März war mit Blick auf den dichten Sportkalender dieses Jahr beinahe alternativlos."Pressekontakt:Medienstelle SRGAuskünfte erteilt:Nik Leuenberger, Mediensprechermedienstelle.srg@srgssr.ch+41 58 136 13 09Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100937828