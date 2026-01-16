München/Freising (ots) -Nächster Meilenstein erfolgreich genommen / Stadtrat trifft Billigungsbeschluss einstimmig / Rückmeldungen aus Beteiligung eingearbeitet / letzte Verfahrensphase startet / Munich Arena wird konsequent auf Konzerte und Live-Entertainment ausgerichtetDie Munich Arena (http://www.munich-arena.com) ist als neue, privatwirtschaftlich finanzierte, auf Live-Entertainment ausgerichtete Konzertarena mit einer Kapazität von rund 20.000 Fans geplant und wird am internationalen Flughafen München entstehen. Die Munich Arena soll den Konzertstandort München weiter stärken und zusätzliche Impulse für Kultur, Tourismus und regionale Wertschöpfung setzen.Der Planungsprozess hat in dieser Woche einen weiteren wichtigen Meilenstein erfolgreich erreicht: Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Freising hat in öffentlicher Sitzung den Billigungsbeschluss gefasst. Es handelt sich um einen transparenten, nachvollziehbaren Prozess, in dem zunächst die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Ämter und Behörden) sorgfältig geprüft und abgewogen wurden. Auf dieser Grundlage wurden die Planunterlagen weiterentwickelt.In der Sitzung stellte das Planungsteam der SWMUNICH Real Estate dem Ausschuss die weiterentwickelten Planungen vor. Das Generalplaner-Team um HENN Architekten (München) und Populous (London) erläuterte die Fortentwicklung der Planung, Latz+Partner Landschaftsarchitekten (München) präsentierten die Weiterentwicklung der Freianlagen. Nach sorgfältiger Prüfung und Behandlungen billigte der zuständige Ausschuss die weiterentwickelte Planung. Damit wird die nächste Phase im Bauleitplanverfahren planmäßig eingeleitet.Planungsfortschritte der Munich Arena im Überblick - Fokus auf Arena und Außenraum- Arena-Plaza als Ankommens- und Aufenthaltsort: Der Vorplatz zu Arena (die sog. Arena-Plaza) wird durch Sitzstufen und klar definierte Aufenthaltsbereiche aufgewertet - als Ort zum Ankommen und Verweilen vor und nach Konzerten.- Konzertqualität weiter geschärft: Sichtlinien und die akustische Auslegung der Arena wurden im Rahmen der fachlichen Begleitung weiter optimiert - ein zentraler Baustein für ein starkes Konzerterlebnis und die Ausrichtung auf Musik und Live-Entertainment.- Freianlagen weiter verbessert: Grünflächen, Bänke und Wegeführung wurden weiter konkretisiert, damit der Außenraum rund um die Arena einladend und gut nutzbar ist.- Kompaktere Arena bei gleichbleibender Kapazität: Die Gebäudegrundfläche wurde im Planungsprozess um rund 20 Prozent reduziert - unter Beibehaltung der Kapazität von rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern.- Städtebauliche Optimierung: Die Gebäudekörper wurden in ihrer Setzung und Wirkung optimiert - mit dem Ziel einer hochwertigen städtebaulichen Einbindung.Zitate zur Planungs- und Bauausschusssitzung am 13. Januar 2026:Lorenz Schmid, Geschäftsführer der Munich Arena: "Der gestrige Beschluss ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Munich Arena. Die enge, sachliche Zusammenarbeit mit Stadt, Verwaltung und Stadtrat ist dabei ein echter Mehrwert - sie hilft, die Planung präzise und in hoher Qualität weiter voranzubringen. Unser Ziel ist eine erstklassige Konzertarena für München und Bayern - mit klarer Priorität auf Sicht, Akustik und Fan-Experience. Gleichzeitig denken wir den Ort als Teil des Umfelds: mit einer Plaza und Freianlagen, die Aufenthaltsqualität schaffen."Tobias Eschenbacher, Oberbürgermeister Große Kreisstadt Freising: "Mit dem heutigen Beschluss führen wir das Bauleitplanverfahren konsequent fort. Die Rückmeldungen aus der ersten Beteiligung wurden abgewogen und in die weiterentwickelten Unterlagen eingearbeitet. Mit der nächsten Auslegung ermöglichen wir erneut Beteiligung. Gleichzeitig zeigt das Projekt, welches Potenzial in unserer Stadt steckt: als Ort für große Konzerte und Kultur - und als positiver Impuls für die Region, gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten."Tom Lynch, Live Nation, President, Venues EMEA: "Die Munich Arena ist ein Projekt mit internationalem Anspruch - konsequent für Live-Entertainment gedacht. Der erreichte Meilenstein zeigt, mit welcher Sorgfalt und in welchem engen Austausch die Planung vorangeht. Wir schaffen eine Arena, die Künstlerinnen und Künstlern wie auch Fans erstklassige Erlebnisse bietet - und München sowie Bayern als Konzertstandort weiter stärkt."Barbara Schelle, Stadtbaumeisterin Große Kreisstadt Freising: "Die Qualität eines Projekts entsteht auch im Verfahren. Deshalb haben wir die Einwendungen aus der ersten Beteiligung sorgfältig geprüft und abgewogen. Das Bauleitplanverfahren ist rechtlich klar geregelt und stellt ein transparentes und faires Vorgehen für alle Beteiligten sicher. Auf dieser Grundlage wurden die Unterlagen weiter konkretisiert. Unser Anspruch ist eine hohe städtebauliche und gestalterische Qualität - sowohl bei der Einbindung der Arena als auch bei der Gestaltung der Freianlagen. Die begleitende Einbindung des Gestaltungsbeirats - wie auch bei der baulichen Neugestaltung des Dombergs - hat dafür wertvolle Perspektiven geliefert. So konnte die Planung an wichtigen Stellen weiter präzisiert werden."Über die Munich Arena - Konzertarena: Die Munich Arena ist eine neue, moderne, auf Konzerte fokussierte Veranstaltungsstätte für rd. 20.000 Fans. Ihr Konzept ist kompromisslos auf Live-Musik und Fanexperience ausgerichtet - von Akustik und Sichtlinien über Logistik und Service bis zur nachhaltigen Bau- und Planungsweise. Die Munich Arena stärkt den Kultur- und Wirtschaftsstandort München und setzt neue Maßstäbe für zukunftsfähige Live-Entertainment-Infrastruktur in Europa. Bereits in der Planungs- und Bauphase generiert das Projekt eine geschätzte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung von rund 390 Mio. Euro; im Betrieb wird ein jährlicher Effekt von rund 350 Mio. Euro erwartet - jeweils inklusive indirekter und induzierter Effekte. Grundlage dieser Berechnungen ist eine Economic-Impact-Studie von Deloitte. In einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit Live Nation, dem weltweit führenden Live-Entertainment-Unternehmen, wird die Arena künftig internationale Top-Tourneen und Künstler nach Bayern holen. Die langfristige Kooperation unterstützt die klare inhaltliche Ausrichtung der Arena als Konzerthaus und wird dazu beitragen, das Potenzial des nachhaltigen Neubaus für internationale Tourneen und Live-Produktionen voll auszuschöpfen.Pressekontakt:Jan Manz, PressesprecherSWMUNICH Real Estate | MUNICH ARENAFon: +49 172 - 56 98 056Mail: presse@munich-arena.comOriginal-Content von: Munich Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181869/6197749