Die laufende Reformdebatte rund um die Führerscheinprüfungen in Deutschland hat die Aufmerksamkeit auf die weiterhin hohen Kosten gelenkt, bietet jedoch nur begrenzte kurzfristige Transparenz. Politische Äußerungen deuten darauf hin, dass kurzfristige Entlastungen bei den Kosten nicht bevorstehen, was im Widerspruch zu den Markterwartungen steht und zu einer Zögerlichkeit bei potenziellen Fahrschülern führt. Während Medienberichte von einem drastischen Rückgang der Anmeldungen an einzelnen lokalen Fahrschulen berichten, verzeichnet die 123fahrschule (123fs) eine normale Anmeldungsaktivität, was auf eine relative Resilienz im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern hinweist. Strukturelle Kostentreiber wie hohe Prüfungsgebühren, eine begrenzte Prüferkapazität und steigende Betriebskosten bleiben bestehen. Reformen könnten mittelfristig Effizienzgewinne bringen, jedoch ist unwahrscheinlich, dass sie kurzfristig als Katalysator wirken. Wir bestätigen unsere Schätzungen, das Kursziel von 6,00 EUR sowie das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
