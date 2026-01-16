Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer Laufzeit bis März 2033 emittiert die Republik Italien eine neue Staatsanleihe (ISIN IT0005689994/ WKN A4ENPQ) mit einem Volumen von mehr als 15 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,15% pro Jahr und werde halbjährlich jeweils am 15. März und 15. September ausbezahlt. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 Euro. Die Rückzahlung erfolge zum Nennwert am 15. März 2033. Die Ratingagentur Moody's habe Italien im November von Baa3 auf Baa2 hochgestuft. Der aktuelle Kurs der Anleihe liege bei 100,47%. (Bonds weekly Ausgabe vom 15.01.2026) (16.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
