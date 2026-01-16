Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer Ratssitzung am 18. Dezember hat die EZB ihre makroökonomischen Projektionen sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für die Inflation angehoben, so die Analysten der DekaBank. Die DekaBank gehe davon aus, dass die EZB die Leitzinsen bis auf Weiteres auf dem aktuellen Niveau belassen werde. Zudem dürften bei Inflationsraten nahe 2% und einem moderaten Wirtschaftswachstum die Hürden für eine Änderung der Leitzinsen in die eine oder die andere Richtung als hoch wahrgenommen werden. Dies sollte einem deutlichen Anstieg der Renditen kurzlaufender Bundesanleihen entgegenwirken. Zugleich stoße die Steilheit der Bundkurve an ihre Grenzen, denn unter der Prämisse, dass das kurze Ende fest verankert bleibe, würden langlaufende Bundesanleihen einen signifikanten Mehrertrag erzielen. Insofern würden stabile Inflations- und Leitzinserwartungen ein Gegengewicht zum steigenden Angebot an Staatsanleihen bilden und der immer noch hohe Anlagebedarf sollte mit der Zeit zu einem leichten Rückgang der Renditen am langen Ende führen. (Volkswirtschaft Prognosen vom 15.01.2026) (16.01.2026/alc/a/a) ...

