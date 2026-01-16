Apple integriert überraschend Googles KI-Modell Gemini in sein System und rüstet damit Siri und andere Funktionen auf. Die Zusammenarbeit mit dem Rivalen bringt nicht nur technologische Vorteile, sondern stellt auch Apples Strategie der Eigenständigkeit infrage. An den Börsen sorgt der Deal für eine Machtverschiebung zugunsten von Google - mit potenziell milliardenschweren Folgen für beide Unternehmen.Siri wird schlauer - aber zu welchem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
