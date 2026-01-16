Gleich zwei neue Kaufempfehlungen gab es in den letzten Tagen für die Aktie von Volkswagen. Sowohl die Bank of America als auch die Citigroup sehen für das Papier des Autoherstellers Potenzial nach oben.Horst Schneider von der Bank of America bewertete die Autokonzerne gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
