Dresden/Chengdu (ots) -Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) haben am Mittwoch, 14. Januar 2026, das achte Frachtflugzeug an ihren Kunden Air China Cargo ausgeliefert. Mit dieser Auslieferung schließen die EFW ihren ersten Großauftrag in China erfolgreich ab. Die Umrüstung der Passagiermaschinen wurde in Dresden geplant und bei Ameco im chinesischen Chengdu durchgeführt, einem von acht internationalen Umrüststandorten innerhalb des EFW-Netzwerks."Wir sind stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Teams von Air China Cargo und Ameco bei der Umrüstung unserer ersten China-Flotte und freuen uns auf die weitere Kooperation in den kommenden Jahren", sagte Torsten Kühn, Leiter des Umrüstungsprogramms von EFW, während einer Übergabezeremonie in Chengdu.Shen Min, CEO von Ameco, sagte: "Die Auslieferung des ersten Flugzeugs war der Ausgangspunkt unserer Zusammenarbeit, und die heutige vollständige Auslieferung ist der Beginn einer neuen Phase der Kooperation." Ameco will die Zusammenarbeit bei globalen Umrüstungsprojekten mit EFW fortsetzen. Durch die Vertiefung der strategischen Partnerschaft soll die kontinuierliche Entwicklung des Bereichs Frachterumrüstung vorangetrieben werden.Die Umrüstung der Air China Frachter (A330-200) lief insgesamt etwa zwei Jahre, der erste umgerüstete Frachter war im ersten Quartal 2023 übergeben worden. Für die Umrüstung bringt EFW ihre Kompetenzen und Zertifizierungen ein und beauftragt Ameco direkt mit der Durchführung der Arbeiten.Ameco ist das Wartungsunternehmen von Air China und Air China Cargo. Der Standort Chengdu hat sich auf die Umrüstung von Passagierflugzeugen zu Frachtern spezialisiert. Seit Juli 2022 arbeiten Ameco und EFW zusammen. Im Rahmen der Kooperation wurden Fachkräfte ausgetauscht und am jeweils anderen Standort geschult. EFW-Experten unterstützen ihre chinesischen Kollegen in bestimmten Phasen der Umrüstung auch vor Ort und führen Qualitätskontrollen und Abnahmen am Ende der Umrüstung durch.Pressekontakt:Elbe Flugzeugwerke GmbHAnne SchneiderLeiterin UnternehmenskommunikationM. +49 171 5572 188anne.schneider@efw.aeroOriginal-Content von: Elbe Flugzeugwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181870/6197791