Fritz stellt für zahlreiche Fritzboxen neue Beta-Updates bereit. Was die Laborversionen bei den einzelnen Geräten verändern, variiert dabei stark. Woran das liegt und wie ihr die neuen Beta-Updates für eure Fritzbox ausprobieren könnt. Der Januar 2026 steht bei Fritz ganz im Zeichen neuer Updates. Zuletzt hat das Unternehmen überraschenderweise eine Aktualisierung für die 13 Jahre alte Fritzbox 7490 veröffentlicht. Jetzt folgt der nächste Update-Schwung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n