Das Neugeschäft mit pauschaldotierten Unterstützungskassen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Der zuständige Bundesverband macht die gedämpfte Wirtschaftslage für den Rückgang verantwortlich - und fordert gesetzliche Reformen. Der Bundesverband pauschaldotierte Unterstützungskasse e. V. ist mit den Ergebnissen des Jahres 2025 nicht ganz zufrieden. Laut Zahlen des Bundesverbands sank das Neugeschäft, bezogen auf den Bestand, in diesem vierten Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
