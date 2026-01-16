Hamburg (ots) -Kuddelmuddel im Kopf? Chaos im Herzen? Perfekt! Denn genau darum geht es in diesem Jahr beim plattdeutschen Geschichtenwettbewerb "Vertell doch mal" 2026. Unter dem Motto "Kuddelmuddel" rufen der NDR, Radio Bremen und das Ohnsorg-Theater dazu auf, eigene plattdeutsche Geschichten einzureichen - bis zum 1. März 2026. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von mehr als 5.000 Euro für die fünf bestplatzierten, die 25 besten Geschichten erscheinen außerdem als Buch. Der beste Jugendbeitrag wird mit 1.000 Euro ausgezeichnet. Sängerin Annie Heger ist in diesem Jahr die Botschafterin des Wettbewerbs.Jugendliche dürfen jetzt (fast) alles - Hauptsache auf platt!Das Highlight 2026: Der Wettbewerb öffnet den "Ünner-18-Pries" für Kinder und Jugendliche für Video, Audio und weitere Formate. Denn Plattdeutsch ist nicht nur Text, Plattdeutsch ist auch Sound, Bild, Bühne und Pointe. Erstmals können Kinder und Jugendliche beim Ünner-18-Pries frei entscheiden, wie sie ihre Geschichte erzählen wollen: ob als Videoclip, als Mini-Hörspiel, als Comic oder in einem ganz eigenen Format. Ob allein oder als Gruppe - erlaubt ist, was kreativ ist und Platt zum Leben bringt und zum diesjährigen Thema "Kuddelmuddel" passt.Finale mit Applaus: Gala im Ohnsorg-Theater - Annie Heger als BotschafterinAnnie Heger ist in diesem Jahr die Botschafterin des Wettbewerbs. Sie ist nicht nur in der Plattdeutsch-Community als Sängerin, Autorin und Moderatorin bekannt. Als gebürtige Ostfriesin und Muttersprachlerin setzt sie sich durch ihre Kunst, vielfältige Veranstaltungen und Veröffentlichungen für die Sprache ein.Am 14. Juni 2026 werden die besten Texte und Beiträge auf großer Bühne im Ohnsorg-Theater in Hamburg gefeiert: Die fünf besten Erwachsenengeschichten und der beste Jugendbeitrag werden dort präsentiert und prämiert.Alle Infos zur TeilnahmePreis für Erwachsene: Text (max. 1,5 Seiten) per Mail an vertell@ndr.de / vertell@radiobremen.de oder per Post an- NDR 1 Welle Nord, Postfach 3480, 24033 Kiel- NDR 1 Niedersachsen, 30150 Hannover- NDR 90,3, 22529 Hamburg- NDR 1 Radio MV, Postfach 110144, 19001 Schwerin- Radio Bremen, 28100 Bremen"Ünner-18-Pries" für Jugendliche: Upload kreativer Beiträge (Video/Audio/Comic/Text etc.) auf ndr.de/vertell. Hier ist ihn Kürze auch die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Beiträge abrufbar.Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es auf ndr.de/vertell.NDR stärkt plattdeutsche Kultur in NorddeutschlandZur Stärkung der regionalen Sprachen bietet der NDR Inhalte auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch an. Mit den Angeboten trägt der NDR zur Erhaltung der kulturellen Identität bei, stärkt die kulturelle Vielfalt in der Region und fördert die Sprachen regionaler Minderheiten. Die Angebote auf Plattdeutsch für Fernsehen, Radio und Online kommen aus dem gesamten Sendegebiet des NDR, also aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und umfassen unter anderem Nachrichten, Podcasts und Hörspiele. Alle Infos zum Programm auf NDR.de/plattPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6197833