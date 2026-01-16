Mainz (ots) -Mehr als 50 Jahre nach der letzten bemannten Mondlandung durch Apollo 17 startet das Artemis-Programm der großen Weltraumbehörden einen neuen Anlauf: Tausende Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Raumfahrtbegeisterte aus aller Welt wollen gemeinsam eine Vision Wirklichkeit werden lassen: den Menschen zurück auf den Mond - und eines Tages weiter zum Mars zu schicken. Die "Terra X"-Doku "Rückkehr zum Mond", eine internationale Koproduktion, ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und am Sonntag, 25. Januar 2026, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen.Artemis II: Systemcheck unter realen BedingungenIm Frühjahr 2026 soll Artemis II nach aktuellem Stand starten. An Bord der neu entwickelten Orion-Raumkapsel werden vier Astronauten rund zehn Tage lang um den Mond kreisen. Diese Mission dient als Generalprobe: Lebenserhaltung, Navigation, Kommunikation und Rückkehr zur Erde - alle Systeme werden unter realen Bedingungen im Universum getestet. Damit wird der Grundstein gelegt für die nächste große Etappe: der für 2030 geplanten Artemis III-Mission mit dem Ziel einer Mondlandung und der Errichtung einer dauerhaft bewohnbaren Mondbasis. Insbesondere der Südpol des Mondes steht im Fokus, weil dort Hinweise auf Wassereis und interessante geologische Strukturen existieren.Eine globale VisionMehr als nur eine technische Herausforderung sind die Artemis-Mondmissionen auch eine globale Vision: Ingenieure in Europa, Wissenschaftler in Asien, Techniker in Nord- und Südamerika - alle arbeiten zusammen. Dieses weltweite Netzwerk soll zeigen, dass Raumfahrt, jenseits von Nationen und Politik, verbinden kann. 59 Nationen haben den politisch-rechtlichen Rahmen für die Weltraumnutzung unterschrieben, die sogenannten Artemis-Accords. Die eigentlichen Artemis-Missionen zum Mond werden von den vier großen Weltraumbehörden Amerikas (NASA), Europas (ESA), Japans (JAXA) und Kanadas (CSA) ausgeführt.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Terra X" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-x-366)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6197853