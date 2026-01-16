Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach drei Leitzinssenkungen in Folge deutet sich für den FED-Zinsentscheid Ende Januar eine Pause an, so die Analysten der DekaBank. Denn die zuletzt veröffentlichten Arbeitsmarktdaten seien für eine unmittelbare weitere Senkung nicht schwach genug gewesen. Im Januar werde der oberste Gerichtshof darüber entscheiden, ob die Entlassung des FOMC-Mitglieds Cook im vergangenen Jahr rechtens gewesen sei. Die Entscheidung habe Einfluss auf die zukünftige Unabhängigkeit die US-Zentralbank gegenüber der Regierung. Die FED habe im Januar vom Justizministerium eine Vorladung vor eine Grand Jury erhalten. FED-Chef Powell habe hierzu eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er dies als einen Angriff auf die Unabhängigkeit der FED gewertet habe. Weiterhin stehe die Entscheidung der US-Regierung darüber aus, wer der nächste FED-Chef werden solle. (Volkswirtschaft Prognosen vom 15.01.2026) (16.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
